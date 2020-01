La vida de una bebé corre riesgo por lesiones mientras la justicia investiga que le pasó

Viernes 10 de enero de 2020 | 11:39hs.

Una beba de 45 días permanece internada con riesgo de muerte en el Hospital Pediátrico de Posadas a causa de varias lesiones detectadas en su cuerpo. La infante es oriunda de Leandro N. Alem, donde la Justicia ordenó preventivamente la detención del padre, hasta saber qué es lo que ocurrió.







Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas al caso, el hecho fue denunciado el ayer por la noche por un médico que atendió a la bebé en el Samic de Alem. Hasta ahí había llegado la pequeña, junto a su madre de 23 años y cuando fueron atendidas notaron las gravísimas lesiones. El profesional constató que la paciente tenía lesiones en el cráneo, hematomas aparentemente causados por golpes en párpado y el oído derecho y del cuello. Además, luego se determinó una rotura de fémur externo con días evolución.







La bebé estaba muy deshidratada y dolorida, por lo que de forma inmediata el galeno, como lo indica el protocolo, llamó a la Policía para informar lo ocurrido. También se dispuso el traslado a Posadas, donde permanece con riesgo de muerte y pronóstico reservado.





La madre, en tanto, no dio mayores detalles de lo que le pudo haber pasado a su pequeña y, a grandes rasgos, señaló que no sabía lo que había pasado. Unas vez que tomó intervención el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, las autoridades ordenaron la detención del padre de la beba, un hombre de de 30 años. Fuentes consultadas expresaron que se trata de una medida preventiva, debido a que aún no hay certezas de qué le pasó a la niña.







El padre permanece detenido en la Comisaría de Leandro N. Alem. | Foto: Gentileza

También se deberá determinar la responsabilidad de la madre, que está con la víctima en el nosocomio.