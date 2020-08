La venta de indumentaria sigue en alza y negocios agotan stock - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

“Estamos vendiendo más de todo” Diego Palombo, gerente de la tienda The New Imagen, relató al programa Acá Te lo Contamos por Radioactiva FM, que la venta de indumentaria estuvo muy activa en los últimos días. “Gracias a Dios estamos trabajando muy bien y el factor climático también ayudó mucho a vender la ropa de invierno. También las promociones para pagar y que el puente (internacional con Encarnación) siga cerrado, incidió positivamente en las ventas”. El directivo enfatizó que “hoy te das cuentas del flujo de dinero que hay en la ciudad y es porque no se puede ir a Paraguay. Estamos vendiendo más de todo, desde abrigos, zapatos de mujer, ropa deportiva. Se vendió más en dinero y en volumen de productos ”, enfatizó el directivo del negocio céntrico posadeño.

La venta de indumentaria (ropa y calzado) se muestra en alza y refleja la mayor apertura que se vive en Misiones. Comerciantes del rubro comentaron que en las últimas semanas fueron creciendo los pedidos de diversos tipos de prenda.Se destacó que los consumidores hacen más pedidos y aprovechan el pago en varias cuotas como las ofertas en efectivo.“Estamos vendiendo bastante bien, ahora en las últimas semanas un poco menos, pero en general bien. En el Día del Padre por ejemplo (en junio) vendimos muchísimo y fue una sorpresa porque sólo vendo ropa femenina. Pero se nota que la gente necesita y gasta su plata en la provincia y eso es muy bueno”, comentó Adriana Kosnicki, dueña de la tienda OH My God en Oberá.Apuntó en tanto que hay problemas para reponer mercadería, por faltantes y problemas con los envíos desde Buenos Aires.“No pudimos reponer muchas prendas de abrigo. También se complicó mucho todo lo que tenga que ver con el transporte de mercadería que por otro lado subió muchísimo”.Desde su rubro observó que al inicio de la pandemia la gente se volcó a comprar ropa de estilo deportivo, pero luego se fueron agregando otros pedidos. “En un primer momento la gente priorizó comprar ropa deportiva para estar cómoda en su casa. Después se fue animando a cambiar más y esperamos que con más actividades permitidas se recuperen los pedidos de ropa de fiesta o para un evento social que nosotros vendíamos mucho. La ropa cumple una función social y es importante”, acotó.Valoró la mayor actividad del sector gracias a que el consumo no puede irse por las fronteras. “Se siente mucho que ahora el dinero circula por Misiones. Ojalá los políticos valoren esto y puedan hacer cambios para que a futuro podamos competir contra los negocios de Paraguay o Brasil. Necesitamos una zona franca o alguna quita importante de impuestos”, manifestó.En Posadas, Fernando Vely, también comerciante del rubro indumentaria, coincidió en que las ventas están en alza. “Se está trabajando bien, obviamente que el frío llegó tarde, pero ayudó a que salga la mercadería más pesada. La parte más complicada es la escasez de productos de esta parte de la temporada y de la próxima”.Remarcó que será un problema el abastecimiento para la temporada Primavera-Verano.“Se proyecta un escenario complejo. Hay mercadería que nunca ingreso, porque quedó en containers en el Puerto de Buenos Aires. Los talleres que están operativos están trabajando ya para el verano que está entrando con su temporada”, comentó.Para Marcela Rodríguez, comerciante del rubro en San Javier, es grave el faltante en la provincia. “El problema no está en la venta, porque lo que se trae se vende. El problema está en conseguir la mercadería. Ahora como nadie puede ir a buscar la mercadería los transportes nos aumentaron mucho los costos del envío. Un paquete chico que antes salía 500 pesos ahora sale 1.500 pesos”.Y agregó, además, que desde Buenos Aires “las empresas mandan lo que quieren, muchas veces nada que ver con la foto que publicitan. Como no podemos ir personalmente se aprovechan. Estoy viendo cómo conseguir una persona de confianza que desde allá nos envíe mercadería que sirva y podamos ofrecer”.