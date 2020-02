La Unau duplicó este año la cantidad de alumnos inscriptos

Martes 4 de febrero de 2020

La Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), que tiene su sede en la localidad de San Vicente, inició ayer su segundo ciclo lectivo con el cursillo nivelatorio universitario. En esta oportunidad, la casa de estudios tuvo 1.267 alumnos inscriptos, casi el doble del año pasado que había cerrado en 711.

La Unau cuenta con cuatro carreras universitarias de las cuales la más requerida es la Licenciatura en Kinesiología con más de 600 alumnos; la Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica es la segunda con unos 300 inscriptos; y le siguen la Licenciatura en Administración de Negocios y la Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario.

El inicio del cursillo tuvo lugar ayer por la mañana en el Complejo Polideportivo Municipal y además de la presentación con las distintas autoridades de la universidad, los chicos pudieron asesorarse respecto a días, horarios y lugares de cursillo.

Al respecto se refirió, Santiago Larrea, Secretario General de la Universidad Nacional del Alto Uruguay: “El cursillo es uno nivelatorio, es para que todos los alumnos se introduzcan en la vida universitaria, dura cuatro semanas hasta el 1 de marzo, y el 16 se inician las clases regulares ya cada uno con la carrera que ha elegido”.

En lo referido a la residencia de los estudiantes, sostuvo que la mayoría sigue siendo de la zona, es decir San Vicente, San Pedro y El Soberbio, pero que este año tienen una gran cantidad de chicos provenientes de Posadas y Oberá.

“Eso demuestra que la universidad se está haciendo conocida en toda la provincia y justamente teniendo una carrera como kinesiología, que la más cercana está en Corrientes, muchos chicos decidieron venirse para acá porque es más cerca”, indicó Larrea en Acá te lo contamos por Radioactiva.

Fernando Mella (19) es de Campo Grande e ingresante a la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Sobre el inicio de su vida universitaria, dijo: “Siempre quise estudiar medicina pero la economía no acompañó. Cuando me enteré que podía estudiar Kinesiología gratis en la Unau, no dudé en anotarme”.

Por su parte Rocío Ribeiro, oriunda de Dos de Mayo, se inscribió a la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica. “Yo tengo 24 años y soy profesora de Portugués pero siempre me llamaron la atención las carreras del área de la salud. Ahora que está en mis posibilidades estudiar algo relacionado, ya que la universidad está cerca de mi localidad, no dudé en inscribirme”, aseguró la joven

Por último, Diego Martínez, quien reside en la aldea Paí Antonio Martínez, ubicada en Colonia Facrán, también tiene el anhelo de estudiar. El joven mbya relató que eligió la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Agropecuario con el objetivo de “aprender a producir, porque veo la necesidad que hay en la aldea y quiero aprender para después poder transmitir todo lo que aprenda al resto”.