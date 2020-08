La Unam reforzará la asistencia alimentaria para estudiantes

Martes 4 de agosto de 2020 | 07:50hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Mencionó que en los últimos meses Nación normalizó la entrega de las partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento para todas las dependencias de la Unam. “En materia presupuestaria, tenemos transferidos los gastos de funcionamiento y estamos al día. Cerramos julio sin deudas por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.





En cifra 300 estudiantes acceden actualmente a las viandas que cocinan diariamente en los comedores de Posadas y Oberá.

La semana pasada, el ámbito educativo retornó a las clases virtuales para dar continuidad a la segunda etapa del año lectivo, distinto a raíz de la pandemia por coronavirus. En el caso de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), además de profundizar en los contenidos académicos, se reforzará la asistencia alimentaria para los estudiantes de cada una de las unidades académicas, a través de módulos alimentarios y el servicio de viandas en los comedores.Además, en este nuevo cuatrimestre apuntan a contener la demanda de becas de apuntes, para garantizar el acceso a la bibliografía, sobre todo de aquellos alumnos que se ven imposibilitados a acceder a las plataformas virtuales.Por otra parte, mañana empezará el debate en materia presupuestaria para las 57 universidades del país para el período 2021. En este sentido, desde la Unam aseveran que la Secretaría de Políticas Universitarias normalizó la entrega de dinero para cubrir los gastos de funcionamiento –como los servicios públicos y de limpieza- que durante el último año de la gestión macrista tuvo demoras de hasta cuatro meses.De cara al segundo cuatrimestre, dentro de los parámetros de la nueva normalidad, se insistirá en contener la demanda en materia alimentaria para universitarios.Sobre este punto, Alicia Bohren, rectora de la Unam, sostuvo que “habrá una continuidad de las becas de comedor y de albergue, además de seguir con la entrega de alimentos perecederos. Previo al receso, se habilitaron los comedores de Posadas y Oberá. Ahora, volvieron a recibir comensales para retirar las viandas. En el caso de Eldorado y San Pedro, se atiende con entrega de alimentos en los albergues porque aún no está habilitado el comedor. Esos alimentos también se entregan a los alumnos que aún permanecen en los albergues que tiene la Unam en Posadas y Oberá”.Precisó que previo al confinamiento la asistencia a los comedores era de 1.500 comensales diarios. En contraposición, se observa hoy una concurrencia de 300 alumnos, quienes diariamente retiran viandas.“Hay muchas demandas puntuales de necesidades. Lo más solicitado pasa por el alimento y los albergues. También hay consultas por cuestiones de salud”, indicó en diálogo con El Territorio.Por su parte Ronald Rojas, del área de Asuntos Estudiantiles de la Unam, manifestó que “se reforzaron las entregas de módulos de mercaderías. Tuvimos muchas etapas a lo largo de la cuarentena, al principio no había comedor y, ante la extensión del aislamiento, se decidió la entrega de módulos alimentarios. Recibimos un aporte del Ministerio de Desarrollo Social y otra parte la cubrimos con el presupuesto con los que cuenta cada facultad”.Luego añadió que la asistencia con los módulos se aplicó a estudiantes de Eldorado, San Pedro, Oberá, Apóstoles y Posadas. También, se complementó el sistema de viandas.Rojas, en comunicación con Acá te lo contamos por Radioactiva, contó que se focalizó en otro tipo de demandas estudiantiles, como las fotocopias, ya que muchos se vieron imposibilitados de acceder a contenidos a través de las plataformas virtuales.“Algunas facultades fueron adoptando diferentes medidas para garantizar las fotocopias y entregarlas a los estudiantes. Incluso en varias de las secretarias estudiantiles van y reparten en las localidades para hacer llegar la bibliografía a todos aquellos que no tienen conectividad y también ayudar a muchos a que puedan acceder a las clases virtuales. Para las fotocopias, en algunas unidades académicas se incorporaron becas monetarias o se brindó crédito para que los estudiantes accedan a los contenidos y hagan las lecturas”, precisó.Bohren, en tanto, puntualizó sobre los protocolos sanitarios que requerirá el retorno a las clases de manera presencial. “Se trabaja con los lineamientos básicos para el retorno, con la revisión de los aspectos, tanto para los estudiantes y docentes, como para la parte administrativa. Una vez que se acuerde entre las partes el protocolo, se elevará tanto al Ministerio de Educación de la Nación como al de la Provincia para que conozcan las características que tenemos que aplican. A nivel nacional se determinaron algunas condiciones, pero se tienen que adecuar a la realidad de nuestro contexto”, describió.En cuanto al tiempo, dijo que aún no hay fecha definida para el retorno y que, estima, las universidades serán las últimas en volver, en consonancia con los planteos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. También la rectora de la Unam sostuvo que dependerá también de la situación epidemiológica en la provincia.Mañana, rectores de todas las universidades del país se reunirán virtualmente con el ministro Trotta y, entre los temas, comenzará el debate para el presupuesto 2021 para las universidades. Si bien aún no hay números oficiales, Bohren confía que habrá un aumento en las partidas presupuestarias.