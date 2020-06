La tristeza de Giannina por el presente de Diego

Miércoles 24 de junio de 2020

La viralización de un video de Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda tiempo atrás en el que se baja los pantalones reavivó la bronca de su hija Gianinna Maradona, quien con Dalma criticaron en el último tiempo al entorno de su padre.

Luego de que Dalma dijera que le cambiaban el teléfono a Diego para que no pueda hablar con ellas, él respondió polémico: “Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… Y, bueno, yo ya estoy grande para eso”. Además, sin medir las consecuencias de sus declaraciones, el 10 agregó: “Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta”.

Lo cierto es que tanto e comportamiento de Diego como el diálogo que mantuvo con otros medios hicieron que Giannina se moleste y peor aún, se sienta decepcionada de su padre.

Tras ver el video viralizado de su papá y Ojeda, Gianinna justamente hizo referencia a cómo intenta cuidar al Diez e incluso que habló del tema con su hijo Benjamín Agüero: “Pude hablar con Benja de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”.

Apuntando contra el entorno, reflexionó en Instagram Stories: “Ver cómo nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una ‘hija de puta’ para todos ellos y para él también inclusive”.

“Hechos no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’. Si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, expresó con dolor.

Sobre cómo afecta a Benjamín esta situación, contó: “Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que sean las respuestas. Y elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”.

“Sentía que era suficiente con haberlo visto yo en vivo en otras oportunidades, pero lo innecesario en su vida es un patrón reiterativo. Lo dije hace un tiempo. Digan lo que quieran de mí, si por querer cuidar a mi viejo soy una loca, quilombera y todo lo que quieran, ¡hoy les digo que abrazo todas esas palabras! Amo y me agradezco ser así. Prefiero quedarme con lo que hice que con lo que no”, cerró Gianinna, dolida, preocupada y molesta por la situación actual que atraviesa Diego.