La tradición feriante se refuerza en Montecarlo

Domingo 22 de diciembre de 2019

Mariela Martínez es una ama de casa que hace más de quince años comenzó a emprender con la confección de muñecos, pinturas temáticas y los vende en las distintas ferias de Montecarlo Produce o en otras a las que la invitan.“Siempre me gustó esto de hacer muñecos pero no sabía como, entonces comencé a comprar revistas y a practicar”, arrancó contando la emprendedora. “Mi mamá tenía una máquina de coser a pedal así que eso ayudó y empecé a coser junto a mi mamá y mis hermanas” agregó al contar que su producción significa una entrada económica importante para su familia. “No vivo de esto pero sí cubro algunos gastos”, sostuvo.Así, a fin de año se dedica a confeccionar artículos navideños como pinturas en MDF, para decorar el arbolito, el hogar, muñecos de tela, entre otras. “En mi afán de aprender comencé a tomar cursos de pintura. Veo que evolucioné mucho y que a la gente le gusta mi trabajo. Para hacer los muñecos también me capacité durante tres meses en Jardín América y siempre trato de aprender más”, detalló .Además entendió: “Para mí es una gran satisfacción llegar a un lugar y que tengan mis productos. Creo que siempre me falta más capacitación. Apunto a mejorar y ofrecer cosas nuevas”.Con el espacio propio de Montecarlo Produce, surgido hace más de quince años, los emprendedores locales tienen tres muestras importantes en el año: Pascuas, vacaciones de invierno y fiestas de fin de año para ofrecer sus trabajos. En esta semana estarán emplaza San Martín. Además, con distintos talleres del municipio, se buscó que grupos de jóvenes y mujeres puedan aprender oficios sencillos y muchas veces con la utilización materiales reciclados, para confeccionar adornos y juguetes. En este sentido hubo talleres de costura y confección de muñecos apuntando principalmente a las fiestas de fin de año.También en los talleres de artes se confeccionaron arbolitos y adornos navideños que fueron colocados en distintos sectores de la localidad, y se trabajó principalmente con el reciclado de plásticos y otros materiales.