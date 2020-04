La tradición de regalar

Domingo 12 de abril de 2020

La Pascua de los cristianos es una celebración de fe nutrida de alegres y heredados rituales que se preservan en el tiempo vivenciados en familia. Los festejos pueden tener matices según regiones y tradiciones.En Misiones, tierra de mixtura cultural y savia de identidad, los inmigrantes ucranianos y polacos llegados hace más de un siglo han reproducido desde entonces una forma de vivir la festividad con comidas típicas y ofrendas artesanales que se regalan en comunidad.Entre los dulces preferidos de la Pascua están los pesankes, que son cáscaras de huevo pintados a mano y rellenos con confites que guardan un profundo significado espiritual y por ello están presentes el Domingo de Pascua. También los pesankes se confeccionan sobre un huevo cocido.Usualmente, grandes grupos se reúnen para elaborar los pesankes, pero esta vez, en medio de la cuarentena, estos coloridos obsequios se hacen en las casas.Olga Skrebec Sienkowec, descendiente de ucranianos, pinta los pensakes con ayuda de su hija Catalina Oxana Chomyn, de 6 años. Y en este compartir, una nueva generación se forma en el arte de los pesankes.Olga explicó a El Territorio: “Para los huevos se elige el diseño y se escribe el mensaje que se quiere transmitir. Lo primero que se hace es pasar cera en donde queremos que quede blanco, porque una vez que se tiñe el huevo, si la cera está en alguna parte de la cáscara, no se toma el color. Se empieza tiñendo los colores más claros y se termina con los más oscuros”. El negro es el último color a agregar.Cada huevo lleva un proceso de alrededor de dos horas de pintado, de acuerdo al diseño que se elija. “Es un pasatiempo que demanda atención y concentración”, dijo.Acerca del significado del pesanke, explicó “estos huevos representan la vida, la prosperidad, los buenos deseos basados en la resurrección de Cristo. El huevo es el símbolo de origen de una vida, el signo de la nueva vida, la resurrección. La preparación está relacionada con costumbres precristianas y luego se presenta en la Pascua Cristiana de Ucrania”.Los símbolos y colores también tienen un significado. Por ejemplo, el rojo es alegría, amor, vigor, esperanza, felicidad.“Las cáscaras de estos huevos, una vez que se comen, no se tiran. Se juntan y se echan en las casa, para atraer felicidad. En las chacras, antes se enterraban en las plantaciones. Ahora, que no solemos tener huertas, lo que hacemos es depositarlas en macetas. Es una cáscara bendecida. Al igual que las palmas del Domingo de Ramos, debemos dejarlas en casa, porque nos sirven de protección, bendición y abundancia”.Olga subrayó la importancia de transmitir esta tradición. “Es bueno que conozcan nuestras tradiciones y que sigan vigentes. Son tradiciones que me representan, que están en mi corazón. Son costumbres que heredé de mis padres y yo también les transmitiré a los míos”. Y finalizó: “Sentarme a pintar pesankes, cocinar paskas, carne ahumada, y otros tantos platos típicos de nuestra colectividad, me traen recuerdos de la infancia y me ayudan también a entender lo verdaderamente valioso, la familia, las raíces, el amor”.