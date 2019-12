La tormenta dejó dos familias evacuadas y una mujer fallecida

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Candelaria, Santa Ana, Cerro Azul, San Javier y Puerto Iguazú

Unas 30 familias de Posadas tuvieron que ser asistidas, dos de ellas evacuadas, durante la noche del viernes y la madrugada de ayer a raíz del fuerte temporal que azotó a la ciudad y que tuvo ráfagas de viento de hasta 92 kilómetros por hora.Otra de las consecuencias de la tormenta fue la muerte de una joven de 17 años luego de que se incendiara su vivienda por una vela que había encendido por el corte de luz. La mujer quedó atrapada entre las llamas con su bebé de 2 meses, que se encuentra internado en grave estado en el Parque de la Salud.La joven y su marido de 19 años vivían con su pequeño por calle 100 y 97 (cerca de la intersección de las avenidas Bustamante y Aguado) y cerca de las 1.30 de la madrugada del sábado una vela cayó sobre el colchón que desató el incendio que consumió casi el total de la casa. Según contó la tía del muchacho, Isabel Gómez, él fue a alertar a sus padres y hermanos, que también residían en la casa, para que salieran y cuando se dio cuenta de que su mujer no había salido ya era demasiado tarde.“Estuvo 20 minutos encerrada hasta que se pudo abrir la puerta, la palanquearon y rompieron para poder sacarla pero para eso ya cayó desvanecida”, contó Isabel.La familia se quedó sin nada y por ello quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Isabel para acercar colaboraciones de ropa, colchones y calzados al 154-323856.Sobre la avenida Aguado, en la altura 5160, un departamento sufrió la voladura total del techo que fue a parar a la casa del vecino, así como su tanque de agua.La dueña de casa no quiso hacer declaraciones por la congoja de la pérdida de todo lo que estropeó la lluvia, entre ellos ropa, muebles y los apuntes de la facultad de su sobrina con la que vive. También fueron asistidos por Defensa Civil, la Municipalidad y Desarrollo Social de la provincia dos familias de la chacra 252 que sufrieron el desmoronamiento de sus casas y fueron evacuadas en la biblioteca del barrio.Natalia Da Silva (23) es madre de una nena de 4 años y Ángela Lima (25) tiene cuatro hijos, tres varones de 1, 9, 6 años y una nena de 3. Las dos perdieron absolutamente todo y pasarán las fiestas en la biblioteca porque no tienen otro lugar a donde ir.“Nos tuvimos que meter abajo de las camas. Cubrimos más a los chicos porque las chapas volaban para todos lados y teníamos miedo de terminar en el hospital”, contó Natalia. Y agregó: “La lluvia anterior ya nos había pasado, nos dieron chapas de cartón pero fue lo mismo que nada. Ahora voló la casa completa”.Para quienes quieran ayudar a estas dos familias pueden acercarse a la biblioteca de la chacra 252 o comunicarse con Analía, una vecina, al 154-734189.En tanto los tres adultos heridos por vidrios durante la cena solidaria del viernes en la plaza 9 de Julio ya se encuentran bien, luego de ser atendidos y curados por los médicos volvieron a sus hogares.Las fuertes ráfagas de viento que se registraron durante el temporal que se vivió en horas de la madrugada de ayer en Puerto Iguazú, dejaron a gran parte de la ciudad sin energía eléctrica y sin servicio de internet por varias horas a diferentes barrios de la ciudad.El primer barrio en tener cortes de energía por la caída de árboles fue la zona rural de las 2.000 Hectáreas. Los barrios más afectados por los vientos fueron Villa Alta sobre calle Juan Bautista Alberdi, donde una serie de postes del tendido eléctrico se desplomó provocando importantes daños en el servicio que fue subsanado mediante un intenso trabajo de la cuadrilla de Energía de Misiones que logró restablecer la luz en horas de mediodía de ayer. También se registraron caídas de árboles en los barrios Santa Rosa, 1° de Mayo y zona costera al Paraná.En Santa Ana, un árbol de la Escuela 11 de Santa Ana fue arrancado de raíz y con él cayeron varios cables de electricidad. En tanto en Candelaria el personal de electricidad continuaba trabajando ayer en las zonas donde árboles caídos y ramas afectaron seriamente el tendido y transformadores.El Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) 12 de San Javier también fue seriamente dañado en la parte de los invernáculos, por lo que se perdió gran parte de lo sembrado. El intendente Matías Vilches indicó que mañana acudirán al lugar para trabajar en la solución.Mientras que en Cerro Azul, otra de las localidades del Sur misionero, fueron cerca de quince casas que sufrieron voladuras de techos. Las viviendas afectadas se encuentran en distintos puntos de la localidad, inclusive en la colonia y en el centro cerroazuleño, según confirmó el intendente Gaspar Dudek.