La tormenta azotó a gran parte de la provincia y da paso al frío

Domingo 16 de agosto de 2020

Con la información de corresponsalías

San Pedro, Jardín América y El Soberbio

La lluvia torrencial y la granizada que se registró entre el viernes y la madrugada de ayer en casi toda la provincia dejó un importante saldo de daños, principalmente con familias que que ayer seguían pidiendo asistencia debido a los efectos provocados por las piedras de hielo, algunas del tamaño de un huevo o una pelota de tenis. Ahora la lluvia dejará paso a las heladas, que se esperan para hoy, sobre todo en las localidades de la zona Sur, en tanto, que la semana tendrá temperaturas de un dígito, con mínimas que pueden estar en los 8°.En base al reporte de daños, hasta ayer se cuantificaban 44 familias que recibieron ayuda de las autoridades municipales con colchones, chapas, ropa y alimentos. En San Pedro fueron cinco familias, en El Soberbio unas cuatro y en Jardín América otras quince más. En Posadas hubo al menos cuatro familias que pidieron ayuda y otras 16 en Oberá.En San Pedro, en el barrio La Tosquera, los vecinos sufrieron voladura y rotura de techos con el temporal que se registró en horas de la noche del viernes. El granizo, viento y lluvia, provocó daños en las viviendas y algunas familias se quedaron sin colchones secos y perdieron mercadería.Estas familias viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sus viviendas son de madera y nailon, techo de cartón y usan letrina, situación que se complicó con el temporal. Si bien el personal municipal se acercó para asistirlos con carpas para que puedan cubrir las casas, piden una asistencia que pueda solucionar el problema de forma definitiva.Ayer El Territorio se acercó hasta el lugar y relevó que son cinco las familias que no cuentan con buen techo y unos 15 niños pasaron la noche en malas condiciones. Héctor Sosa vive junto a sus tres hijos y su esposa en una vivienda con techo de lona y paredes del mismo material. “Nuestra casa se mojó toda, tenemos que dormir en el piso, fue muy fea la tormenta, necesitamos tapar un poco la casa para que en la próxima tormenta no pase lo mismo, no tenemos ningún beneficio y sólo vivimos de changas”, señaló el hombre.Situación similar vivió otra familia que se salvó de sufrir mayores daños gracias a que una parte del techo de la vivienda es de zinc. “Fue muy feo. Cuando se empezó a mojar todo me desesperé por mis hijos. Nos salvó la baranda que tiene techo de zinc, pero la ropa, harina y otras mercaderías se mojaron todo. Necesitamos ayuda con chapas y mercadería”, manifestó Mónica Suárez Da Rosa, madre de ocho hijos.Por su parte, en Jardín América 15 familias de diferentes barrios fueron afectadas por el temporal, según informaron desde Defensa Civil municipal.La tormenta de lluvia, viento y granizada afectó la ciudad y dejó damnificados en Barrio Kolping, Capilla I, Lomas de Jardín, Belgrano, San Martín y Capilla II.Marcial Giménez, de Defensa Civil, señaló que “todos los daños fueron por granizos y en los techos, debemos tener en cuenta que cada familia tiene como mínimo cuatro integrantes de modo que por lo menos hay sesenta personas afectadas”.Mientras que en El Soberbio permanecía hasta ayer con varias picadas sin luz y fueron cuatro las familias que sufrieron los daños del temporal. “El personal de guardia está recorriendo las colonias”, dijeron las autoridades municipales.En tanto que en Colonia Victoria también fueron varias las familias del Barrio Unión que sufrieron daños en sus viviendas y recibieron ayuda. Las tareas de asistencia se realizaron durante toda la mañana de ayer con personal municipal.