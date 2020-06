La telemedicina se impone como modalidad en la pandemia

Lunes 29 de junio de 2020

La medicina fue un sector tocado muy de cerca por los cambios que la pandemia acarrea. Más allá de las urgencias y atenciones, el concepto de consulta también va mutando de a poco y comienzan a incorporarse otras modalidades como la teleconsulta o telemedicina.

El Colegio de Médicos de Misiones hace tiempo viene trabajando en ello, con el foco puesto en el control de quienes utilizan este tipo de herramientas, para evitar posibles falsos médicos que perjudiquen la salud del paciente.

Los cuidados extremos derivados de la pandemia produjeron la aceleración de la expansión de esta forma de atención, por lo que decidieron entonces crear un departamento específico dentro del Colegio.

Al respecto, el presidente del Colegio de Médicos de Misiones, Luis Flores, explicó que “es una circunstancia que hace pocos años se viene presentando en la medicina y debido a la pandemia se aceleró. Desde el Colegio estamos un poco preocupados y muy ocupados por el asunto, teniendo en cuenta que hay proyectos de ley tanto a nivel nacional como provincial y nosotros queremos tener injerencia”.

“Nos atañe directamente, hay cosas que hay que tener cuidado, por ejemplo, que los médicos estén registrados, matriculados. Eso es lo que hicimos ver a los diputados”, sostuvo en diálogo con El Territorio.

Asimismo, contó que se creó el departamento dentro del Colegio denominado Telemedicina en el que hay médicos expertos, ingenieros en sistemas y abogados.

“Es algo que se viene, pero no queremos que se elimine el contacto con el paciente, la consulta, examinarlo, eso no puede desaparecer, pero hay otras indicaciones que podían hacerse por medio de teleconsulta, como el intercambio de información. Es una herramienta útil pero que no suplanta la consulta presencial”, ratificó.

Respecto a cómo están trabajando con el panorama actual, dijo que se sigue pero con todos los cuidados y protocolos adecuados, “con menos pacientes por día, tomando más distancia”. “Se trabaja menos que antes, una por precaución nuestra de los profesionales, pero también porque los pacientes se cuidan y tratan de no venir a menos que sea una urgencia”, concluyó.