La técnica anti- oc de Sofía y Mike Amigorena

Domingo 28 de junio de 2020

Mientras disfrutan de la llegada de su primera hija, Miel, Mike Amigorena y Sofía Vitola disfrutan de la vida en familia en plena cuarentena. Sin embargo, la pareja del actor lo mandó al frente sin filtro al revelar cuál es su insólita obsesión.Todo comenzó cuando Mike se sinceró en una entrevista con Juan Etchegoyen para el ciclo radial Mitre Live y dio detalles de su día a día con su novia: “Son pavotas por lo general las peleas, por el hartazgo. Por ahí abrió mal un paquete de galletas y peleamos. Tengo una obsesión con los envases. Tengo que abrirlos de una manera para que no se rompa el packaging. Entonces después mantiene la sequedad. Si lo abrís mal te quedan las galletas gomosas. Las tenes que tirar”.Tras escucharlo, Sofía intervino en la charla: “Ya no me tiene cortita porque compré frascos. Ante el conflicto hay que ser creativo. Compré un paquete de galletitas de arroz y lo metí en un frasco, lo cerré y él no sabe como abrir el paquete. Ya están las galletitas ahí”.“Bueno, perfecto. Eso es alta gama. Pero te quiero ver abriendo un paquete de papas fritas. A ver como lo haces. Después las papas están húmedas y es horrible“, continuó Mike.A lo que Vitola respondió: “Yo soy ansiosa, entonces abro rápido”.Además, la joven recordó cómo fue la primera vez que abrió un paquete en frente del artista: “Fue un momento de tensión cuando abrió el primer paquete. Fue con una profesora de yoga. Abriendo las galletas marineras. Las abro para después guardarlas. Y las abrió mal. No vas a poder cerrar bien el paquete. No te vas a comer todo el paquete. Es decir, las vas a tener que tirar porque van a estar húmedas. Es insoportable, Mike“.“Ahora no compramos ni marineras ni hace yoga, se terminó todo”, cerró Amigorena, entre risas, imprimiéndole humor a su extraña fijación con la manera de abrir distintos paquetes.