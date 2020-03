La sueca lucha con su bebé

Domingo 15 de marzo de 2020

Lejos de la Argentina tras ganar popularidad como la secretaria de Jorge Lanata en Periodismo para Todos y tras brillar como una de las bailarinas de ShowMatch, Alexandra Larsson se convirtió en noticia al compartir la lucha que está dando su bebé, Adrián, de tan solo un mes y medio, al contraer un virus.

“¡Mi querido Principito, tienes que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar, continuamos y peleamos juntos porque eres el niño más amado. Cuando te miro y finalmente eche un vistazo hacia atrás, entonces todo mi cuerpo se calienta, aprendo y no puedo hacer nada más que besarte y admirarte. Eres el mejor del mundo y te animás, Adrián. Hay varios virus en el mundo que causan daño, por lo que todos deben tener mucho cuidado cuando se trata de higiene, ¡piénsalo!”, escribió Alexandra en Instagram, junto a dos fotos de su niño, internado en una clínica de Estocolmo, lugar en donde reside con su marido y su otro hijo, Elliot.

El 21 de enero, día en el que dio a luz a Adrián, así anunciaba La Sueca su nacimiento: “¡El amor finalmente está aquí! ¡Bienvenido, mi amor, al mundo. ¡Te amamos tanto!” Teleshow habló con ella sobre el tema: “Fue muy feo lo que le pasó Le agarró un virus respiratorio y tuvo que estar internado, en observación. Por suerte, ya está mejor. Pero nos asustamos mucho”, contó.

Alex contó que al pequeño ya le dieron el alta: “Estamos en casa, en familia”. Pero surge otro escollo, el mismo que por estos días debe sortear todo el mundo, literalmente. “No podemos salir por el coronavirus: estamos todos en cuarentena preventiva”, informó. Más allá de ahora tener una nueva preocupación por culpa del virus que alarma al mundo, Alexandra mira todo con mucha más calma desde que su pequeño dejó la clínica. Si bien tiene que seguir un tratamiento por algunos días más, ya no es necesario que siga internado.