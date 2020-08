La solidaridad de los vecinos dio cobijo a las víctimas del incendio - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

El temor se apoderó de todo el barrio y más de los niños que no entendían lo que estaba sucediendo. Y aunque las familias perdieron todas sus pertenencias, afortunadamente no tuvieron que lamentar que alguien salga lastimado.





Para ayudar Colaboración.

Para ayudar con alimento, ropa o colchones para las familias damnificadas hay que comunicarse al 376-4515582 de la Cooperativa Forjando Futuro.

Una olla comunitaria, que se cocía al fuego de la leña un suculento guiso, reunió alrededor de ella a un conjunto de personas esperando el almuerzo en el barrio Néstor Kirchner, de Posadas. La mayoría de ellas eran habitantes de las casillas que fueron consumidas por el fuego el miércoles y tuvieron que pasar la noche bajo el cobijo de los vecinos que le hicieron un lugar en su casas. Todo indica que esto se repetirá, puesto que hasta ayer no habían recibido noticias respecto a alguna ayuda para volver a construir sus hogares.Son seis familias, conformadas por 18 personas, las que sufrieron la pérdida total de sus viviendas y sus pertenencias luego de que el voraz incendio devastara todo a su paso. Es por ello que el pedido que se hizo visible con cartelería pegada en algunos postes fue el de una vivienda digna.“En realidad nadie durmió. Los hombres se quedaron despiertos cuidando lo poco que quedaba y nosotras adentro, pero con mucho miedo. Vinieron mi mamá y mi papá para ayudarnos”, aseguró Analía Álvarez (24), una de las vecinas que se solidarizó y albergó a Talía González (22) y a sus tres hijos. “Siempre hay que dar una mano al que lo necesita. Es una bendición porque otro día podemos necesitar nosotros”, aseguró Analía.Talía y sus hijos, de 4 y 2 años y un bebé recién nacido, dormían la siesta cuando se iniciaron las llamas. “Nos íbamos a morir si no fuera por los vecinos que nos despertaron”, dijo la joven, que además reconoció que los chuchos de miedo le duraron toda la noche.Los damnificados indicaron, por otra parte, que recibieron ayuda alimentaria, ropa y colchones por parte de Desarrollo Social, la Municipalidad y una iglesia. No obstante, del drama habitacional por el que atraviesan nadie les dio respuestas concretas.“Nos hablaron de una posibilidad de relocalización, pero entendemos que llevará su tiempo. Para mí sería mejor tener una casa, anhelo más eso que quedarme acá”, indicó, por su parte, Alejandro Fernández (23), otro damnificado que se quedó con lo puesto con su hija de 3 años y su esposa, que cursa un embarazo de riesgo.Ana Castellano (28) y Graciela De Lima (28) detallaron que las llamas, que se iniciaron cerca de las 16 del miércoles, se esparcieron con mayor rapidez porque el viento no dio tregua.