La serpiente enredada en la bicicleta no ocurrió en Misiones

Jueves 25 de junio de 2020 | 12:00hs.

Según había trascendido la noticia, un ciclista de la localidad de Profundidad, fue el supuesto protagonista de un insólito hecho: una serpiente de importantes dimensiones se enredó en los rayos de la rueda trasera de su bicicleta. Sin embargo, según pudo corroborar este medio, el suceso no ocurrió en Misiones, sino en Brasil.La imagen que circuló en las redes sociales se tomó de un video grabado en el país vecino. El audiovisual fue compartido en el perfil de Instagram de adrenalinamtb, una reconocida página de bicicletas mountain bike.Si bien el extenso catálogo de animales silvestres que habitan en Misiones suelen trasladarse a zonas urbanas, desde un principio había dudas en la veracidad de este hecho.Tal como lo público El Territorio, el herpetólogo y especialista en serpientes Amado Martinez, desde un principio dudó de que esto haya ocurrido en Misiones, dado que “no se tenía registro de cascabel en esa zona (el registro más cercano era en San Ignacio). Su hábitat suele ser por zonas rocosas o selvas, casi no suelen verse en zonas urbanas”, afirmó.Sin embargo, ante la poca información que tenía al respecto, no descartó la posibilidad de que esto sea cierto, ya que “en Misiones estas serpientes pueden trasladarse escondidas entre madera o cajones que son transportados en grandes cargas”, comentó.De todas formas, esto resulta un hecho lamentable, teniendo en cuenta que el registro que se tiene de esta serpiente, indica que su población disminuye poco a poco a manos del hombre. “Cada vez hay menos y siempre que el hombre se encuentra con este animal, le quita la vida”, lamentó el especialista.