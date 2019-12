La sensación térmica superó los 40º y continúa la ola de calor

Domingo 29 de diciembre de 2019

El calor y, como consecuencia de ello, el agobio son protagonistas por estos días tanto en Posadas como en las demás localidades de la provincia.Las temperaturas altas y extremas no dan tregua y ayer en la ciudad capital el termómetro llegó hasta casi 38º con 41,5º de sensación térmica en horas del mediodía para bajar sólo un poco, a 36º, para el atardecer con una sensación térmica de casi 40º.Según la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad) hoy también será un día muy caluroso con una temperatura máxima de hasta 37º al igual que mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional la zona Centro llegó a tener una térmica que superó los 40 grados y la zona Norte ascendió a los 35.En ese contexto, la Unidad Central de Emergencias y Traslados del Ministerio de Salud Pública asiste a unas diez personas por golpes de calor. Los más propensos a sufrirlo son los bebés, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.Es así que la secretaria de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la capital provincial, la médica Lhea Alegre, aconsejó que “antes de salir, bañarse, ponerse protector solar (factor 20 o mayor), usar gorros o sombreros, ropa liviana y de colores claros. Además se debe consumir frutas y verduras, tomar agua o jugos de fruta natural aunque no se tenga sed. No es conveniente tomar bebidas con alcohol. Si hay sensación de mareos o fatiga, sentarse y descansar”.El intenso calor finalizaría con el primer día de 2020 debido al ingreso de un frente frío “y al debilitamiento del sistema de alta presión sobre el Sureste del Brasil”, había indicado Marcelo Kusik, dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología.También señala que la Nochevieja se presentará con abundante nubosidad y clima cálido, mientras que el Año Nuevo tendrá algunas lluvias aisladas y descenso térmico.En tanto la tarde del 1 de enero estará con nubosidad variable y máximas entre 29º y 32º.