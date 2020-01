La Selección Sub 23 debuta este sábado en el torneo Preolímpico

Sábado 18 de enero de 2020 | 08:20hs.

La Selección argentina Sub 23 debuta este sábado en el torneo Preolímpico frente a Colombia en un partido correspondiente a la primera fase del Grupo A del certamen que otorga dos boletos para Tokio 2020.El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22:30 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad colombiana de Pereira y contará con la transmisión de TyC Sports.El torneo Preolímpico comenzará con este partido y finalizará el 9 de febrero: luego, el elenco nacional jugará el viernes 24 ante Chile, mientras que el lunes 27 se enfrentará a Ecuador y cerrará la zona ante Venezuela el jueves 30.En la otra zona se encuentran: Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y Perú, y los dos mejores de la competición serán los que clasifiquen para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.La Selección Argentina Sub 23 buscará este sábado arrancar con una victoria ya que en su etapa preparatoria el elenco nacional cayó por 1 a 0 frente a Racing e igualó 1 a 1 ante el combinado de Paraguay.El entrenador Fernando Batista debió realizar cambios en la lista, ya que el mediocampista Fernando Valenzuela (Barracas Central) sufrió un desgarro en el amistoso ante Racing y en su lugar la Conmebol autorizó para que Juan Brunetta (Godoy Cruz de Mendoza) pueda viajar a Colombia.Batista ya había tenido que realizar una modificación por el mediocampista Lucas Robertone (Vélez), quien no se recuperó a tiempo de un desgarro, y fue reemplazado por el extremo de Independiente Gastón Togni.El técnico argentino aún no dio a conocer el equipo que pondrá frente a Colombia, ya que no definió si en el mediocampo estará Nicolás Capaldo o Matías Zaracho.Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Matías Zaracho o Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Adolfo Gaich.Esteban Ruiz; Ánderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval y Jorge Carrascal.