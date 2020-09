LA SEGUNDA DE RUDITO - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) comenzará desde hoy la actividad de la cuarta fecha del TC Mouras, que se realizará en el autódromo de San Nicolás.El pasado fin de semana, el misionero debutó en la categoría y, luego de tener una buena clasificación (fue 11°) y una mejor serie (4°), no pudo terminar la final por un problema mecánico.Durante la semana el Ford N°92 del Quilmes Plast Racing fue desarmado por completo, se reparó la zona dañada, se cambió el parabrisas, la trompa y se hizo un motor nuevo para estar presente este fin de semana.“Fueron días con mucho trabajo para el equipo, el auto ya esta listo, quiero felicitar al equipo por su trabajo incansable, desde que terminó la carrera del domingo no pararon, se trabajó contrarreloj y hoy (por ayer) ya se terminaron todos los detalles para subirlo al camión y viajar”, explicó Bundziak.“Tenemos muchos datos de la semana pasada, seguramente los vamos a poner aplicar rápidamente si las condiciones de pistas son similares. Igual no va a ser fácil porque todos los equipos trabajan mucho; nuestro objetivo será terminar lo más arriba posible”, comentó Rudito.Luego de su primera participación en el TC Mouras, el misionero de ubica en la 35ª posición con 15,5 puntos.La actividad de la cuarta fecha del TC Mouras comenzará hoy con las dos tandas de entrenamientos. Mañana, en tanto, habrá una tercera tanda y por la tarde se realizará la clasificación, que se podrá seguir por la pantalla de DeporTv, desde las 11, y por la TV Pública, desde las 15.El domingo se correrán las dos series desde las 9, y luego se realizará la final a 16 vueltas o 30 minutos, que se podrá ver por la pantalla de la TV Pública desde las 11. En esta ocasión se sumarán las TC Pickup.