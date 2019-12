La santotomeña Lima fue convocada a la Selección sub 17

Martes 17 de diciembre de 2019

Con sólo 17 años, en los últimos meses Ariana Lima cambió su vida por completo. El potencial de la jovencita es innegable, y eso fue advertido por el plantel de San Lorenzo, y también por referentes de la selección argentina. Ya no es un sueño lejano que Ariana vista la albiceleste en las canchas.“En este mes pasaron muchas cosas. Me gané la titularidad, me gané la camiseta ‘10’ jugando en San Lorenzo”, dijo a las pocas horas de haber llegado a Santo Tomé. “Fui citada para la selección argentina sub 17, voy a estar participando por la Copa América sub 17”, contó emocionada.“El viernes tuve la última fecha del torneo contra Estudiantes, vencimos por 4 a 2”, afirmó la futbolista santotomeña que se desempeñaba como delantera en el club Gallini hasta noviembre.Ariana contó que, en el último partido contra Estudiantes, “se me acerca nuestro DT y me dice que había gente de selección que quería hablar conmigo, ‘tienen una propuesta para vos, vos dale para adelante, me dice. Estamos con vos’. Y cuando termina el partido vienen a decirme (que estaba convocada)”, rememoró el momento.“Y les traje una noticia: fui citada para la selección argentina sub 17, voy a estar participando por la Copa América sub 17. Tendría que volver el 17 de enero a jugar un repechaje, y después de eso ya tendría que afianzar mi entrenamiento con Argentina”, expresó emocionada Ariana, quien viajaría a Uruguay, donde realizarían la concentración.Por estos días, Ariana llegó a su ciudad natal, donde su mamá, Mimi, y sus seis hermanos la aguardaban ansiosos.“Vine para pasar las fiestas nomas, tengo que seguir con mi rutina de entrenamiento y cuidándome en las comidas, no puedo tomar, porque eso afecta mi rendimiento”, señaló. “Nos mandaron una lista de actividades que tenemos que seguir haciendo porque una vez que llegamos allá, nos van a hacer pruebas para ver si realmente hicimos (los ejercicios)”, sonrió.La futbolista aprovechó la oportunidad para agradecer la mano que le dio su compoblana Carina ‘Becha’ Núñez, quien fue calificada en 2018 como la mejor jugadora de futsal del mundo, incluso la nombraron como “la Messi del futsal” (actualmente juega para Celemaster, de Uruguayana), ya que las personas que se habían comprometido a acompañar en este camino a Ariana, a último momento no lo hicieron. Y fue Becha la que tomó la posta y posibilitó que Ariana se pruebe en San Lorenzo.