La salud que se mantuvo en crítico suspenso

Domingo 14 de junio de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Alimentación sana, la clave En pleno aislamiento social y con mucho sedentarismo, la nutrición juega un lugar clave en la salud, más teniendo en cuenta que la obesidad es una de las principales razones de riesgo, complicación y mortalidad en enfermedades virales como el Covid-19.

Así, desde el Hospital Madariaga alientan con distintas iniciativas la alimentación saludable y ahora desde el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones proponen un ciclo que tiene el objetivo de promover la salud desde una alimentación sana. Será los jueves a las 19 desde el Instagram institucional del colegio: @colnutrimis. Las transmisiones en vivo serán lideradas por diferentes profesionales para difundir su trabajo en diferentes áreas de acción: educación en diferentes niveles, clínica, comunitario, asesoramiento, administración servicios de alimentación.



Consejos saludables Mantenerse activo

Si bien las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo al contraer Covic-19 y se recomienda quedarse en casa, la actividad física debe ser un ineludible.



Comer bien, no mucho

La buena alimentación es aliado de salud y así como Jessica Bordón explica que muchos buscan reforzar sus defensas con la nutrición, “otros se han abocado más a la cocina de alimentos hipercalóricos, lo cual nos predispone a una deficiencia de nutrientes y exceso de calorías”.



Rutinas claras

Para evitar ansiedad, estrés y mala alimentación es clave tener rutinas de higiene, diferenciar trabajo y distención, hacer lista de compras y darle lugar al esparcimiento y lo social.

Todas las noticias, las acciones, los hábitos, las charlas se vieron cooptadas por el avance mundial y repentino del coronavirus. Si bien la salud se puso como prioridad, la realidad es que muchas afecciones crónicas dejaron de tener seguimiento médico y algunas consecuencias son aún impredecibles. Sumado a que el 60% de la población del país asumió haber ganado algunos kilos en la cuarentena y la ansiedad por la incertidumbre reinante se acrecentó, la salud tiene hoy y postpandemia grandes desafíos que exceden al Covid-19.En primera instancia, todos los recursos hospitalarios fueron abocados a reforzar los servicios de emergencia pero ya desde abril, el el área de consultorios externos y de enfermedades crónicas no transmisibles del Hospital Madariaga retomó la atención paulatina in situ con el ‘triage verde’ (dedicado a los pacientes sin síntomas relacionados a coronavirus) y consultas programadas semanales que se sumaron a las teleconsultas y la medicación.“Una de las áreas más importantes es la de diabetes, donde tenemos todo lo que es la internación del pie de diabético. En un primer momento, por temor, los pacientes no venían y hubo aumento de internaciones. Comenzamos a comunicarnos, contactarnos con los que habían dejado el tratamiento, las curaciones porque realmente venían en peor estado, grave, para internarse y para amputarse directamente, así que terrible...”, graficó Elizabet Méndez, médica responsable del Programa de Diabetes de Misiones y del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.La obesidad, la hipertensión, las afecciones cardíacas y oncológicas junto a la diabetes son algunas de las enfermedades que no solamente traen mayor complicación y mortalidad en un diagnóstico de enfermedad viral como Covid-19 y dengue, sino que por sí solas pueden ser igualmente letales.“La semana que viene se liberarán aún más las consultas en Hospital y Caps y ahí vamos a empezar a ver si aumentan los casos de enfermedades crónicas”, refirió Mendez al anticipar la vacilación que genera la pospandemia y reflexionar que se fueron armando nuevas estrategias a cada paso para poder contener la situación y mantener la atención.Así, expresó que en estas enfermedades se puede prevenir la mortalidad con un seguimiento periódico, rutinas saludables y diagnóstico certero, pero al cambiar el contexto y priorizar las afecciones agudas, cambió el escenario. “Es el día a día en lo que es el control de estos pacientes y estas patologías. Lo que sí estamos viendo con gran preocupación es que las tasas de infarto, eventos cardiovasculares han disminuído. Pasa en todo el mundo y es preocupante porque es un interrogante si se están muriendo en el domicilio. Se cree que la falta de consulta hace que la mortalidad esté en aumento”, consignó Mendez. “Cuando veamos los porcentajes de mortalidad, seguramente se puedan evaluar los datos y ver si esta población vulnerable va a tener mayor mortalidad” sumó.En esta línea, insistió en que se busca el contacto a través de la telemedicina y los llamados, pero “es fundamental empezar a tratar y a ver a estos pacientes porque son los que van a generar más internaciones, más mortalidad, son los que van a usar los respiradores”. Asimismo, recalcó que los buenos hábitos colaboran siempre: mantener rutinas saludables, actividad física, alimentación sana. Por eso entendió que desde la medicina hay un rol de educación importante.“Sabemos que una enfermedad que puede ser leve para la población general, para estos pacientes puede ser mortal, entonces se tiene que reforzar todo lo que es educación. Todo lo que es el automanejo del paciente, que sepa qué hacer ante las complicaciones agudas, que sea un paciente empoderado”, expresó.Mucho se ha dicho sobre las incidencias psíquicas del aislamiento obligatorio y, una vez más, el manejo de la ansiedad y el estrés es un factor clave no sólo para afrontar la cuarentena sino para poder salir de ella airoso.¿Qué pasa si al habilitar todas las actividades, uno se mantiene, más que cauto, en estado de pánico?“La salida de la cuarentena también va a despertar muchas situaciones que a lo mejor no estaban evidenciadas, por ejemplo el que tenía una situación temerosa por contaminarse de algo puede tener una exacerbación de ese síntoma, y cuando se permite salir, prefiere quedarse. Esto va a tener que poder revisarse”, deslizó Mirna Susana Corach, directora del Hospital en Salud Mental Ramón Carrillo.En coincidencia con Méndez, destacó el hambre emocional y el aumento de peso como agravantes en salud. “Ese aumento de peso nos lleva a una inflamación celular que también sabemos viene de la mano con alteración del ánimo. Aumenta la ansiedad que no es más que la alteración del ánimo depresivo, al no tener qué hacer, al no poder hacer lo habitual, uno se desanima” comenzó explicando la especialista.Por ese motivo, es que desde el minuto uno del aislamiento se alentó a mantenerse activo y encontrar estrategias de esparcimiento en familia. “Pero es muy difícil”, reconoció Corach. “Más que nada para la sociedad misionera que estamos muy acostumbrados al aire libre. La salud mental depende de la recreación de los fines de semana sociales entre amigos, de maratones para los que son deportistas, jugando al padel, al fútbol, todo eso que se cortó por más de dos meses está teniendo sus consecuencias ahora. Entonces, vamos a tener que trabajar también con ese psiquismo para poder ordenarnos después de la pandemia”, agregó.En ese sentido remarcó que las rutinas son clave a la hora de mantener la mente sana. Diferenciar los horarios del trabajo en casa, el esparcimiento y los quehaceres domésticos.Por otro lado, sobre los adultos mayores, sobretodo que viven solos, confirmó que “la angustia se exacerba y se somatiza en aumento de presión arterial, de peso, sueño, en una gastritis”. Mientras que sostuvo que los pacientes con enfermedades mentales “sufrieron más el desapego a su rutina, a su relación con el terapeuta”, ya que la medicación estuvo asegurada y se mantuvo una comunicación con videollamadas.Como saldo positivo, ambas profesionales postularon que la telemedicina llegó para quedarse.“Esto sirvió para que hagamos grupos de pacientes por las redes, es otra medicina que va a cambiar mucho. Esto nos atravesó a todos, todos nuestros recursos se pusieron a prueba”, dijo Mendez al establecer que si bien el contacto con el paciente se retoma paso a paso, se busca que todos estemos más conectados.