La salud en cuarentena: las enfermedades crónicas no esperan

Domingo 14 de junio de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Perfil Guillermo Frada

Pediatra especialista en Alergia y Neumonología de Ámbar, Casa de Salud. Especialista en Pediatría, en Alergia y Neumonología (Unne), con más de 30 años de experiencia. Médico de planta del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro. Ex jefe de guardia Pediátrica, Alergia y Neumonología y del Departamento Clínico del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro. Hasta 2017 fue asesor técnico del Programa IRA y Miembro del comité de neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Además, referente de TBC Infantil de Misiones.

El aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto tras la pandemia, impactó directamente en las guardias de los hospitales. Menos politraumatismos por accidentes de tránsito y menos cuadros gripales, consecuencia directa de la disminución de la circulación vehicular y el cierre de escuelas bajo la premisa “quedate en casa”.Sin embargo, también existe otra lectura de la situación sanitaria vinculada a las enfermedades crónicas. En ese sentido, hay cuestiones que no pueden esperar al fin de la cuarentena. Está en juego nada más y nada menos que la calidad de vida.Los casos de coronavirus alcanzan a 37 en Misiones. Mientras, en la vereda de enfrente se ubican los pacientes no Covid, personas que padecen cardiopatía o asma, y de a poco buscan volver a sus controles de rutina. Sobre este aspecto de la salud en suspenso dialogó con El Territorio Guillermo Frada, pediatra especialista en alergia y neumonología, activo en el sector público y privado en Posadas.No podemos obviar la pandemia porque evidentemente puede llegar a complicarse. Lo real es que dentro del universo de enfermedades, hay muchas que necesitan un seguimiento, sobre todo pacientes crónicos, pacientes añosos, niños, embarazadas, es decir, que el universo de enfermedades que siguen su curso a pesar de la pandemia es alto. Yo trabajo en ambos sectores de salud y uno de los objetivos es poder cubrir esa parte que no habla sólo de Covid, a pesar de que cada vez que uno hace los controles tiene que tener en cuenta que hay que respetar los protocolos, justamente para que no tengamos la sorpresa de que alguno de nuestros pacientes tenga el virus, y eso es lo que intentamos hacer.Voy a comenzar por las que yo concretamente atiendo y son bastantes. Soy alergista neumonólogo de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y pediatra y lo que más veo en esta época del año, sobre todo porque comenzó el otoño, son cuadros asmáticos, patologías respiratorias, chiquitos con Epoc. Es decir, con cuadros virales, patologías crónicas desde el punto de vista respiratorio que hace que necesiten un seguimiento para que no se complique; el asma que es bastante extendido, nadie quiere sufrir de asma, pero en realidad cuando tienen broncoespasmos es una especie de asma, es un asma leve. Entonces de ahí en adelante se complica. Esos son los pacientes que veo en la especialidad que hago. Pero como en Ámbar -centro de salud privado de Posadas- tenemos traumatólogos, clínicos, cardiólogos, endocrinólogos y cada uno de esos en su especialidad tiene su patología.Por ejemplo, una persona que tenga un problema de reumatología o una enfermedad autoinmune, con dolores importantes, con seguimiento, con necesidad de acceder a la medicación, necesita un control cada tanto, con o sin pandemia.Los cardiólogos, que tienen pacientes hipertensos, eso aumenta con el estrés en general. Esta es una época en donde, ya sea que te toque el virus en cuanto a la enfermedad o que no te toque el virus, tu economía decae, eso está a la orden del día para que se generen situaciones de estrés y por ende el aumento de presión arterial. Y si sos una persona con problemas del corazón, necesitás un control.Sí, evidentemente. Una persona con un problema reumatológico que no accede a la medicación indicada o que no la cambia a tiempo, o nosotros mismos en el asma, eso afecta.Los chicos tienen un protocolo de atención y quizás porque se sienten mejor, los padres no van al médico y eso puede generar un problema, la patología puede volver a aparecer y la mejoría ir para atrás.Y si uno tiene miedo de salir deja para después la consulta. Eso marca un antes y un después, cuanto más rápido lo detectes y más rápido tengas el tratamiento que corresponde se salva una vida.Los institutos de salud tienen que estar a la altura de las circunstancias y brindar esa atención. A partir de las secretarias antes era como fácil conseguir un turno, venir al médico y ahora tenemos que seguir un protocolo, tenemos que tener horarios específicos, tener en cuenta que la gente no se acumule en la sala de espera. Todos tenemos que ser facilitadores para que el paciente acceda a la atención, ya sea por videoconsulta o personalmente.Los médicos estamos a favor de lo que se está haciendo con la cuarentena a pesar de que esto vaya contra nuestro auxilio, ya que la atención genera más gastos, tenemos que tener preparados los camisolines, no podemos tener la misma cantidad de personas, por cada atención es mayor el tiempo que le dedicamos y por supuesto todo eso se traduce a más gastos. Sin embargo, estamos de acuerdo en cumplir los protocolos, tratamos que los pacientes puedan ir sanos y seguros a la clínica y que no corran un riesgo cuando van y básicamente eso significa una facilitación de la atención y un cuidado.Nosotros tenemos que pensar ahora que darle un teléfono a un paciente no es algo que va en contra de la privacidad sino que es necesario para que tenga un acceso.Tenemos muchos pacientes del interior, ¿y cómo hacen ellos? La respuesta es la videoconsulta, tenemos que acostumbrarnos a esto, tratar de adecuarnos a los horarios. A mí me tocó un caso incluso en el que estuve más tiempo del que debía estar con una paciente dentro y la gente de afuera se impacientaba por el hecho de que tenían que estar un poco más de tiempo en la sala de espera y es entendible.Tenemos que tratar de pensar que hay que atender diferente, distinto y ser facilitador de esa atención. Las otras cosas que generan una necesidad de atención en nuestra especialidad es, por ejemplo, los partos que siguen habiendo, de hecho la cuarentena un poco facilita el hecho de que haya más atención obstétrica. Por ello las obstetras tienen que estar, los pediatras tienen que seguir atendiendo, tenemos que ver a un recién nacido, tenemos que atender a esa mamá, e incluso los psicólogos, porque como decía, por el estrés y las cargas generales de esto también tienen que estar disponibles.