La salida de Mirtha tras casi 200 días de encierro - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

Mirtha Legrand hizo su último programa de televisión el domingo 15 de marzo y, a pesar de que todavía no se había decretado el aislamiento obligatorio en la Argentina, decidió priorizar su salud y entrar en cuarentena. A lo largo de estos casi 200 días, la cumplió de manera estricta, sin salir a la vía pública ni recibir visitas en su casa.En este tiempo, la diva perdió a su mayor sostén, su gemela Goldy. El triste hecho ocurrió el 1 de mayo y la conductora no pudo despedirla por las medidas de aislamiento que regían en aquel entonces. Poco después, la familia Legrand volvió a sufrir una desgracia con la muerte de Marcos Gastaldi, el marido de Marcerla. Mirtha sintió nuevamente mucho dolor por perder a su yerno y no poder despedirse.Pero con la resiliencia que la ha caracterizado, la diva sigue adelante. Y tras consultarlo con sus médicos, finalmente tomó algunos cambios en su rutina. Hace tan sólo unas semanas decidió cortarse el pelo y permitió el ingreso a su hogar -todos los protocolos mediante- de los profesionales de la belleza capilar.Eso no fue todo. El miércoles pasado se animó a subirse a su auto, manejado por su chofer desde hace años, Marcelo, y se dirigió al oculista y al dentista. Esta información la aportó Guido Záffora en Intrusos: “Sí, fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total”, señaló Mirtha.La diva, además, contó una simpática anécdota sobre su salida: “Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían”. Coqueta, indicó: “Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, finalizó contenta.