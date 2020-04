La salida de la cuarentena será muy cuidadosa y gradual

Domingo 5 de abril de 2020

Advertencia para agilizar créditos a empresas

El presidente Alberto Fernández afirmó que la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto hasta el domingo 12 de abril para mitigar el avance del coronavirus en el país "será en forma paulatina y muy cuidadosa", y adelantó que algunos sectores y actividades -como las clases en las escuelas, los adultos mayores y la administración pública- continuarán con la cuarentena más allá de esa fecha."Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada", afirmó ayer por la mañana el mandatario en una entrevista de 40 minutos que ofreció a radio Mitre desde la residencia de Olivos, desde donde monitorea el cumplimiento del aislamiento en todo el país.En ese marco, el Presidente explicó que la cuarentena "se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena" y puso como ejemplo que "seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en mayores adultos".Para analizar esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido ayer en Olivos con sindicalistas, empresarios e industriales, con quienes volverá a reunirse el próximo martes a fin de analizar la apertura del aislamiento masivo en algunos sectores de la producción y el comercio.“Ayer me reuní con la CAC, la CGT y la UIA. Les planteé que hagamos un comité con los epidemiólogos para ir viendo como flexibilizar la cuarentena, no levantarla, pero eso dependerá de cómo evolucionen las cosas y de las recomendaciones de los expertos”, sostuvo Fernández.El Presidente explicó: “Lo que no quiero es que nadie sienta que este es un espacio oscuro donde el Presidente dice vos trabajas o vos no. Les pedí a los tres sectores, junto a los infectólogos, que participen del comité para ir analizando como paulatinamente levantar la cuarentena”."Tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco porque el mayor canal de transmisión es el servicio de transporte público", dijo Fernández, y sostuvo que el comercio es uno de los sectores “más lastimados” y dijo que se analiza “de qué manera resolver el tema del comercio, tal vez con delivery para todos los comercios, momentáneamente”.Según reconoció, “el momento más duro que tendremos que afrontar será la primera quincena de mayo”, donde los contagios llegarían a su pico, y ratificó la importancia del cierre de fronteras: “si liberamos eso, el riesgo es muy grande; por eso hay que ser cuidadosos con aviones, micros y todo eso”.Consideró que el fútbol va a ser “una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena”, aunque deslizó que "sin espectadores se puede ir flexibilizando poco a poco" (ver suplemento Más).Por otro lado, expresó que está "preocupado, enojado y molesto" ante las largas filas que se registraron ayer en los bancos de todo el país por parte de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y reconoció que "alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda", pero aclaró que el Gobierno no está "pensando en renuncias".El Presidente se refirió de esta manera a las largas filas que se registraron ayer en los bancos, lo que motivó que el gobierno decidiera anoche que las entidades bancarias trabajen durante el fin de semana y con horario ampliado para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a aquellas personas que no operan con tarjeta de débito.Finalmente, afirmó que le parece "un acto demagógico" el reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia del coronavirus, y destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda"."No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que fue consultado sobre el reclamo de un sector de la población para que los dirigentes políticos se bajen los sueldos y los donen a las iniciativas para combatir la pandemia.Por último, cuestionó la actitud de su par brasileño, Jair Bolsonaro, ante la pandemia de coronavirus y consideró que se trata de “un peligro exponencial” para la región.“Lo de Brasil es de un peligro exponencial. No tomar nota de los que significa este virus y pensar que la voluntad divina nos va a salvar, vamos por mal camino”, sostuvo el mandatario.El presidente Alberto Fernández sostuvo que la “dureza” de algunos bancos para otorgar créditos a empresas en medio de la crisis económica y las medidas decretadas para contener la pandemia de coronavirus “me cae muy mal".“La dureza de algunos bancos me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata con los negocios que les daba el Estado, como las Lebac. Estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse”, agregó. "Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos. Espero que entiendan, si me quieren ver malo verán lo malo que me pongo”, advirtió. También se refirió a la renegociación de la deuda, uno de los temas económicos clave de su gestión, y aseguró que el plan de negociación con acreedores “sigue en pie”.En diálogo con Radio Mitre, puntualizó: “A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre”.“Seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos”, insistió al ser consultado sobre la posibilidad de pedir un crédito para afrontar la pandemia.Anticipar problemasAyer por la tarde el Gabinete Económico del Gobierno se reunió en Olivos, para evaluar la marcha de la situación, con un ojo puesto en el esquema de funcionamiento bancario con el que esperan empezar a superar el desastre ocurrido el viernes a raíz de la aglomeración de jubilados y perceptores de planes sociales para cobrar haberes y beneficios, al cabo de dos semanas en que los bancos estuvieron cerrados al público.Ayer el titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo adviritió, “va a haber una cantidad de gente importante el (miércoles) 8, cuando se habilite el pago a jubilaciones nuevamente, porque empieza el cronograma el 8. Ese día cobran los que ganan menos de 17.500 pesos, que son prácticamente el 60% de jubilados de la Argentina”.