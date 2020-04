La ruta online del arte misionero

Sábado 25 de abril de 2020 | 05:00hs.

Por Belén Spaciuk

Pablo Picasso dijo una vez que “el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana”. Hoy, como si fuera un puerta de escape por la que despachamos todo lo negativo y permitimos que ingrese la luz, el arte en tiempos de pandemia es el mejor aliado para atravesar la cuarentena con optimismo y bienestar.Ya sea música, danza, material audiovisual, pinturas, esculturas, fotografía, cerámica o cualquier otra de las tantas aristas que conforman al arte, los trabajadores del sector continúan creando y difundiendo material para amenizar el encierro.Tal es el caso de los artistas visuales de la tierra colorada, quienes nuclearon una gran variedad de propuestas en una galería virtual. Entonces, además de llegar a los hogares y potenciar una ruta virtual de acceso a obras y material autóctono, también pretenden paliar la situación económica actual. “El objetivo de nuestra propuesta es acompañar a los y las integrantes de nuestra asociación y colaborar con aquellos trabajadores de la cultura que no cuentan con ingresos fijos y ven afectadas sus actividades habituales”, detalló Mariana Gómez, presidenta de la Asociación Misionera de los Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), en diálogo con El Territorio. “La intención es desarrollar mecanismos para promocionarnos a partir del trabajo en red”, agregó la titular.Se trata de una página web, también disponible en las redes sociales como Instagram y Facebook, que tiene como objetivo promover obras de arte y servicios varios. Se presenta como una propuesta paliativa para aquellos trabajadores que viven del arte y se ven afectados por el contexto de aislamiento actual.La propuesta surgió a partir de varias reuniones (virtuales)realizadas por la asociación. “Hablando con los compañeros del rubro, nos dimos cuenta de que muchos tenemos otros trabajos o ingresos con los que sostenernos. Pero hay compañeros que viven exclusivamente del arte, del día a día. Y al no haber ferias, espectáculos o eventos de cualquier tipo, las consecuencias del contexto actual ponen en riesgo la sostenibilidad y supervivencia en muchos hogares de artistas”, detalló Gómez.Así, “se nos ocurrió generar una galería online para ampliar las propuestas donde se ofrezcan obras de todos los trabajadores de la asociación y también se ofrezcan servicios como talleres virtuales y proyectos futuro”, continuó la presidenta de la asociación que nuclea a artistas de todas las ramas visuales.El sitio online trabajadoresdelartemisiones.wordpress.com ofrece dos secciones. Por un lado, se puede observar en la página una gran variedad de pinturas, ilustraciones, esculturas, grafitis, fotografías, piezas de cerámica, grabados y otras tantas obras que engloban al arte visual. Cada una de ellas cuenta con las dimensiones de la pieza, información personal del artista, medio y forma de pago, número de contacto e información de cómo llegará la obra al hogar de quien la compra (delivery, encomienda, propio, etc). A su vez, el sitio también cuenta con el correo electrónico del artista que realizó la pieza, de manera que el cliente se contacte para averiguar precios y gestionar la compra.Por otra parte, otra sección del sitio ofrece servicios varios. Es decir, se promocionan talleres virtuales de ilustración, dibujo, pintura, cerámica y otras tantas variedades con la finalidad de generar una fuente de trabajo al artista.Pero además de los talleres, también se puede gestionar un servicio a futuro. “Hay servicios que se pueden planificar a futuro, como murales y tatuajes, entre otros. Entonces, el cliente puede negociar con el artista por un trabajo y, una vez finalizado el confinamiento, se realiza la obra”, explicó Gómez.Pero además de convertirse en un sitio de venta online que potencia al arte en Misiones, la red se encamina como un sitio que reúne a todos los artistas en un mismo espacio.“Con esta propuesta logramos conformar una red de artistas. El proyecto permitió que nos uniéramos y nos apoyemos unos a otros, queríamos ayudarnos en esta dura situación”, detalló el ilustrador Rodrigo Benítez, que exhibe en la galería sus trabajos.Y fue justamente la solidaridad, la intención que movilizó al grupo: “Todo surgió a partir de esta idea de ver cómo podemos darles una mano a todos aquellos que viven del arte y que hoy no la están pasando tan bien. Por eso mismo, algunos compañeros que ofrecen también sus productos, pero cuentan con un ingreso fijo, van a vender sus trabajos para ayudarlos a sostener su economía”, detalló el artista.Unido a la causa, Lorenzo González, artista visual y profesor de artes plásticas, detalló que la finalidad de la plataforma es perdurar en el tiempo, de modo que se promueva el comercio de arte local mediante el sitio web, como así también “se utilice a la página como una herramienta de difusión de trabajos”. Además, el multifacético artista, que exhibe dibujos, una serie fotográfica y una escultura de cerámica esmaltada, contó que, por la cuarentena, debió posponer varios proyectos de trabajo. Por lo que, la propuesta de difundir algunos de sus trabajos en internet, lo alientan a “seguir apostando al futuro”.Porque en cada proyecto y propuesta que logra cautivar a un público o espectador, “está también el trabajo del artista, sus sueños, sus metas. Todo aquello que los impulsa a seguir haciendo arte”, reflexionó Gómez.Y a su vez, como una cadena que se nutre de cada eslabón, el artista logra su cometido gracias al impulso y el apoyo de una sociedad que valora su trabajo, lo dignifica y aprecia.