La respuesta de las hijas de El Puma luego de sus dichos - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

José Luis “El Puma” Rodríguez está distanciado de sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Rodríguez; este conflicto familiar ha generado revuelo entre sus fans y ha circulado en medios. El famoso artista venezolano dijo recientemente en una entrevista que si ellas se mueren y no pueden reconciliarse, “no pasa nada. Nos veremos en el cielo”. Estas declaraciones generaron indignación entre sus fans y ahora Liliana y Lilibeth emitieron su opinión al respecto. “¿No pasa nada?… Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo, que no te importa si morimos y no nos ves más, pasa lo que todo el mundo ve, menos tu, que ningún padre que ame a sus hijas habla así”, expresó Lilibeth.Por su parte, Liliana dijo que su padre está usando la disputa familiar con ellas para generar prensa y mantener a sus seguidores atentos.“Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie nos utilizas, ahora si te conviene mencionarnos… de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación, y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página. Cuándo era el momento, estar al borde de la muerte no era el momento, pero ahora que promociona su serie y sus libros, ahora sí parece ser un buen momento porque te conviene, y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por la televisión. Nosotras no merecemos eso”, destacó Liliana. Ambas, actrices y cantantes, comenzaron su carrera en su Venezuela natal y actualmente están radicadas en Miami, Estados Unidos.