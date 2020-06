La representante de Misiones en la promesa a la bandera

Domingo 21 de junio de 2020

“Hoy es un día especial, un 20 de junio diferente. Este año la pandemia nos obliga a tomar distancia, porque esta ceremonia debía hacerse en Rosario para recordar y honrar a nuestro símbolo patrio. Estamos a la distancia, cada uno en un lugar distinto de la patria”, destacó el mandatario Alberto Fernández en un acto virtual por el Día de la Bandera, desde la residencia de Olivos.Esta situación se replicó en todo el país, donde los chicos de cuarto grado de las escuelas argentinas y sus docentes se mantuvieron alejados de las aulas para evitar la propagación del Covid-19, pero con el compromiso intacto de jurar lealtad a la enseña patria.A través de una videoconferencia, Fernández tomó la promesa a 31 alumnos de distintas instituciones, entre las que estuvo presente Misiones con la alumna Kiara Milagros Fernández, de la escuela 521 del barrio Fátima de Garupá.Al respecto El Territorio dialogó con Eva Poleri, directora del establecimiento, quien expresó la emoción que significó que su escuela haya sido seleccionada para un momento tan importante y que Kiara haya representado a la provincia y a cada alumno de cada cuarto grado de Misiones.Para seleccionar a la alumna se tuvieron en cuenta varios puntos, como la conducta, el compromiso y el desempeño en el aula. Así, se realizó un sorteo entre los cuatro seleccionados y salió elegida Kiara.“Cuando llegó el momento de la promesa de lealtad a nuestra enseña patria con el presidente Alberto Fernández fue un momento muy emocionante, poder participar junto a mi alumna fue algo increíble, no tengo palabras para explicar la emoción que se siente, ver a esa niña tan responsable, tan comprometida en cada una de las acciones que debía hacer para poder representar de la mejor manera a nuestra tierra colorada me llenó de orgullo y emoción. Nuestra escuela tiene un objetivo, dejar huellas y puedo asegurar que esta es una de las huellas más fuerte que pudimos haber dejado”, dijo emocionada la docente.Este matutino dialogó además con la madre de Kiara, Laura Alejandra Osga: “Fue un momento maravilloso que se vivió el sentir que mi hija pueda representar a la provincia de Misiones y a todas las escuelas. Me generó una sensación nunca antes vivida, más aún en algo tan lindo como lo es prometer lealtad a nuestra celeste y blanca, es un momento que quedará por siempre en mi memoria de madre”, sostuvo.En tanto, Kiara, con su voz infantil y alma de niña acorde a la edad que tiene, dijo escuetamente: “Para mí fue hermoso, me sentí muy feliz de poder hablar con el presidente, él me nombró y me dijo que le diga de dónde era”.Cada alumno que participó de la videoconferencia realizó previamente un video en el que se presentaba a sí mismo y a su familia, contaba cosas de su tierra y qué le gusta hacer, entre otras cosas. El memorable acto se llevó a cabo a las 11 de la mañana.