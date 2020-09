La relación madre-hija en un estreno nacional de cine - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

La distancia y acercamiento de madre e hija que buscan su propia libertad es el eje sobre el que gira Lejos de casa, nuevo filme de Laura Dariomerlo, que se estrena hoy a las 22 y que a partir de mañana estará gratis en Cine.ar Play.Con guión de Javier Martínez Foffani, la historia acompaña a Florencia, una estudiante de fotografía con problemas de adicciones a la cual su padre la envía a la casa de su madre, en un pequeño y coqueto paraje de la Costa Atlántica, en el cual comenzará tanto una búsqueda interior como el armado de una nueva relación con su madre.“Lo pensamos como dos mujeres, libres, que van a tener un encuentro decisivo. Ambas fuertes, independientes. Dos mujeres que no se disculpan de ser quienes son. Con el gran, y explosivo detalle, de que son madre e hija, y se necesitan la una a la otra”, comentó la realizadora a Télam.Al llegar la estación de micros, Florencia se encuentra sola, sin que su madre la haya ido a buscar. Allí, conoce a Sebastián, el kiosquero que alquila una pieza en la casa de su madre.Pensamos en cómo una mujer libre puede ser madre, amorosa y consciente, y qué precios debe pagar por eso. Y a su vez, nos parecía interesante como la hija, que reclama, va entendiendo la necesidad de la madre y abrazándola como una mujer completa y no como una figura vacía de contenido, o sólo al servicio de su crianza.Creo que no tiene una respuesta concreta. Pienso que los seres humanos se enfrentan a esa situación de manera diversa. Sí creo que a las mujeres se nos vigila, se nos monitorea más en ese sentido. Y todo lo que hagamos está bajo escrutinio. Queríamos hablar de mujeres que re-pactan el vínculo. Que escapan a esa forma de control y se reconocen mutuamente.Si, claro. Por supuesto que lo pensé. En general son los varones los que pueden correrse de la presencia constante en la crianza y perseguir sus sueños o llamados vocacionales. Me gustaba la figura de una mujer así. Sobre todo una mujer que piensa que ejerce su libertad también para darle ese ejemplo a su hija.Creo que los padres pueden acompañar y nutrir. Brindar espacios sin juicio, en el mejor de los casos. Pero Flor, la protagonista de la película, transita la búsqueda de su propia identidad, de su definición. Elaborando, tramitando (a veces obligada) y encontrando una fuerza propia, independiente, ya desligada de su lugar de hija. Y el consumo de sustancias oficia de catalizador de la búsqueda. No sé si Flor dejará de consumir, ni juzgo su elección. Solo sé que, de hacerlo, lo hará sabiendo quién es y qué quiere.La relación con los padres y el procesamiento de ese vínculo suele ser el escollo mayor o el viento de cola más favorable para alcanzar una vida completa. Sin embargo, creo que las personas más sensibles entienden que hay un momento en que la fuerza para convertirse en quienes somos existe dentro nuestro y podemos usarla. Podemos, en última instancia, alcanzar la expresión más pura de lo que somos encontrando nuestro propio poder.