La regla del offside en el fútbol podría sufrir modificaciones en el corto plazo

Viernes 10 de abril de 2020

La International Football Association Board publicó las últimas decisiones tomadas para implementar modificaciones en las reglas del fútbol mundial a partir de la próxima temporada y dejó un importante mensaje que podría cambiar una regla que siempre fue polémica y, con la existencia del VAR, no pudo modificar su condición, incluso a veces haciéndola todavía más discutible. La Regla 11: el fuera de juego.En la circular publicada, la Ifab explicó: “Los miembros coincidieron en que el concepto del fuera de juego tiene como fin último fomentar el fútbol de ataque y la consecución de un mayor número de goles”. En este contexto, se acordó la necesidad de analizar y revisar la regla del offside con la intención de proponer cambios que persigan tal fin, es decir, fomenten el fútbol de ataque y los goles.Muchos son los personajes del fútbol mundial que se han expresado sobre esta problemática y por ejemplo, Arsene Wenger hace no mucho propuso que se invierta por completo el concepto: es decir, en vez de que cualquier parte del cuerpo con la que es posible marcar un gol estando más adelantada que la línea del último defensor, implique fuera de juego, que si cualquier parte del cuerpo con la que se puede marcar está en la misma línea o por detrás del último defensor, alcance para habilitar más allá de otras partes del cuerpo adelantadas, como puede ser un botín. ¿Le harán caso al ex DT del Arsenal?