La reapertura comercial generó un intenso movimiento en Posadas

Pasaron casi dos meses desde la última vez que comerciantes de distintos rubros no esenciales trabajaron con sus locales abiertos, hasta que ayer reinauguraron la atención al público, pero bajo estrictos protocolos sanitarios en el horario de 9 a 17.30.Esto se debe a que entró en vigencia la cuarta fase del aislamiento social preventivo y obligatorio y con ella, la habilitación para la apertura de comercios en 45 municipios de la provincia.Las medidas generales van desde la obligación de utilizar barbijo, guardar distancia social, desinfectar constantemente los espacios y los objetos hasta limitar la atención dependiendo del espacio y cantidad de empleados de cada local.Sin embargo, particularmente cada rubro tiene sus propias ventajas y limitaciones.Así, la postal posadeña fue impensada semanas atrás, puesto que hubo un intenso movimiento en las principales calles del centro de la ciudad ya que cientos de personas salieron a hacer compras que tenían previstas y no podían hacerlas.En algunos comercios se observaron colas para poder ingresar, mientras que en el interior de los locales todo se realiza a una velocidad más lenta, puesto que los protocolos requieren de cierto tiempo de desinfección y se deben evitar aglomeraciones.El Territorio recorrió y visitó tiendas de diferentes rubros a fin de conocer sus particularidades. Uno de los sectores más esperados fue el de la indumentaria, y si bien muchos comercios venían trabajando con ventas online y reparto a domicilio, la reapertura les significó un alivio importante.Lisandro Villaescusa, del local de ropa Primer Plano, ubicado en pleno centro, indicó: “El primer día de apertura nos sirvió para organizar un poco y ajustar el protocolo, hace prácticamente dos meses que estábamos cerrados, así que nos sirvió para acomodar la mercadería, ponernos al día, limpiar el local y acondicionar todo para esperar a la gente. Tenemos un vendedor, así que vamos a dejar ingresar de uno a los clientes porque el local es chico. Venimos muy castigados después de estos más de 50 días, así que vamos a ver qué surge y cómo podemos seguir para adelante”.En cuanto las medidas de bioseguridad implementadas, destacó que “una vez que la gente entra al probador con las prendas elegidas, lo que no van a llevar lo ponemos en un perchero que está exclusivamente para eso y se deja esa ropa colgada por 48 horas aireándose, tiempo en el que no se podrán volver a probar esa prenda”.En este sentido, si a otro cliente le interesa esa prenda, se busca una igual, pero no haya sido utilizada en las últimas 48 horas.“Vamos a tener que trabajar con más stock, pero lo vamos a ir manejando así, es muy difícil ponerle alcohol o lavandina a la prenda porque se puede dañar, así que optamos por esa medida”, detalló.Por su parte, el comerciante Fernando Vely -del mismo rubro- comentó que el trabajo con entrega a domicilio les otorgó cierto ejercicio y valoró que la población misionera tomó conciencia respecto a la problemática.“Para entrar tiene que haber una alfombra humedecida con lavandina y agua, además del uso de alcohol en gel en las manos. No se van a habilitar todos los probadores, vamos a intercalar uno sí y otro no”.En su caso, a diferencia del local mencionado anteriormente, explicó que las prendas que los clientes se lleven al probador y luego no las compren, quedarán aisladas en un perchero especial, pero serán desinfectadas con un producto especial que no mancha la ropa. Así, el la prenda estará a disposición al día siguiente.Por otro lado, sostuvo que “el abastecimiento es malo, tuvimos mucho tiempo las fábricas cerradas y hay un retraso en la producción, eso afecta a toda la cadena, lo mismo sucede con la logística hasta que se puede poner a la venta. Pero entendemos que de a poco vamos a poder ir normalizando la situación”.En cuanto a la clientela, gran parte de la demanda pasó por la ropa de niños, ya que son quienes están en edad de crecimiento y en dos meses la ropa puede quedarles pequeña. Así lo expresaron algunos padres quienes aprovecharon la reapertura para proveerles de nuevas prendas.Las zapaterías también recibieron una importante demanda, teniendo en cuenta la llegada del frío y la necesidad de contar con calzados preparados para esta temporada.Ana Centeno, encargada de la zapatería Vía Flora, expresó: “Hicimos la apertura con todos los recaudos necesarios. Fue muy buena la concurrencia, la gente se acercó, todos obviamente con barbijo, vimos lleno el centro. La gente estaba esperando que se abran los comercios, todos veníamos trabajando online y ahora por suerte pudimos abrir. Está muy complicado el tema del mercado interno, tenemos que tratar de que se mueva otra vez”.Carlos D’Orazi, dueño de una casa de electrodomésticos, explicó que su rubro ya venía trabajando con el cobro de cuotas, pero ayer abrieron las puertas para las compras.“Esa realidad de haber comenzado tibiamente a cobrar cuotas nos permitió tener muy preparado y aceitado el protocolo que nos están debidamente exigiendo por parte del gobierno local”, dijo.“Estamos preparados y ahora más que nunca ansiosos porque es la apertura real después de casi 60 días. Vino muchísima gente, hasta ahora buscan mucho pequeños electrodomésticos y por sobre todo, previniendo el frío, artículos de calefacción, eso es lo que hasta ahora venimos sumando, y después las consultas de siempre con venta a domicilio y eso también ya lo venimos haciendo”, precisó.Su local céntrico cuenta con dos vendedores en planta, por que pueden ingresar hasta dos personas, una por cada trabajador. “No obstante ello, estamos considerando que si un día de mucho frío o lluvia se forma fila, preparar un tándem con sillas separadas de a dos metros para que la gente no se quede afuera a esperar”.En cuanto a lo gastronómico, algunos comercios debieron reinventarse. Este el caso del restobar Mentecato Joy, que hasta el momento venía trabajando con servicio de delivery y desde hoy implementará una vinoteca dispuesta dentro del local, donde la gente podrá acercarse y elegir la bebida que va a llevar.Fabián Negrete, propietario del establecimiento, declaró: “Con estos cambios que hubo estamos trabajando como vinoteca, mañana (por hoy) arrancamos con el protocolo a seguir y la cantidad de personas restringidas. Me tengo que adaptar para ver si se puede cambiar algo dentro de este gran problema que estamos pasando todos”.“Nosotros ya veníamos trabajando con delivery de menúes y bebidas hace dos semanas, la verdad que muy bien. Ahora arrancamos con la parte de vinoteca y es como para no estar tan quietos y cuando esto pase estar en un poco de ritmo, porque estar tanto tiempo parados económicamente es muy complejo”, destacó.Al comienzo de la cuarentena, las heladerías fueron uno de los rubros con más demanda, pero a medidas que fueron pasando los días y muchos se quedaron sin poder trabajar, las ventas disminuyeron.Ayer el panorama también mejoró para ellos, quienes volvieron al expendio de cremas heladas con las puertas abiertas y en el caso de la famosa cadena Cremolatti, se colocó señalética en el piso para determinar la distancia de un metro y medio entre cada persona.Así, unos 24 rubros retomaron las actividades en Posadas y las cámaras comerciales mantienen expectativas en general son buenas y permitirán que muchos locales se mantengan en pie (más información en página 6).