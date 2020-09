La reacción del hijo del policía asesinado: "Ya sé mamá, papá se murió" - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 19:43hs.

Este lunes un lamentable episodio vistió de luto a todo un país: se trata del asesinato del inspector Juan Pablo Roldán, en pleno barrio porteño de Palermo. El dolor de la familia es inmenso y su mujer, tuvo que contarle a su hijo de solo 4 años que había perdido al papá: "Él entiende y sabe lo que está pasando", dijo.“Cuando le dije que le tenía que decir algo muy importante de su papá, él se tapaba los oídos”, contó Carolina Entonces su hijo la frenó antes de que pudiera decirle una palabra más: “Ya sé mamá, papá se murió... Cuando alguien se muere sale en la tele”.Desde ese momento, remarcó, el chico “está enojado y encerrado en su habitación”. No quiere ver a nadie, ni que se le acerquen. “Solo quiere que esté yo”, expresó con tristeza en diálogo con TN. Aunque quiere consolarlo, ella misma admite que no imagina el futuro sin su marido. “Él era el motor de mi vida”, subrayó.Juan Pablo Roldán tenía 33 años y falleció luego de que Rodrigo Facundo Roza lo apuñalara en el pecho, a la altura del corazón. Era un apasionado de su trabajo: “No dormía, trabajaba todo el día”, aseguró su mujer mientras que la mamá insistió: “Las leyes tienen que cambiar, para los policías no hay derechos”, se lamentó Elba.La víctima era Inspector del Cuerpo de Policía Montada de la PFA. El grado de inspector se lo ganó a principios del año pasado, cuando ya llevaba más de una década en la fuerza. “El policía tiene que poder contar con todas las facultades para poder defender a la sociedad y su vida, trabajar como debe ser. Un policía no tiene que tener miedo por disparar”, cuestionó la mamá, y cerró: “Si le hubiera disparado, se salvaba”.Pero Roldán, que ya estaba herido, no tiró a matar. Un balazo dio en la pierna de Roza, y el otro en el abdomen. El agresor, que tenía problemas psiquiátricos y estaba en tratamiento, murió esta madrugada cerca de las 4 en el hospital donde se encontraba internado.