La querella responsabiliza a la Policía por la desaparición - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

A pocas horas de que se difunda oficialmente la identidad del cuerpo hallado en la localidad de General Daniel Cerri, uno de los abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro reiteró que “no queda ninguna duda” de que al muchacho “lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires”, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, dijo que la querella sigue “incitando a un delito que no sucedió”.“No queda ninguna duda, mucho más con la prueba que producimos la semana pasada en tribunales, que es reservada. No hay ninguna duda de que a Facundo lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires y no hay duda tampoco de quiénes participaron del encubrimiento”, dijo a radio Colonia el querellante Leandro Aparicio, representante de Cristina Castro, la madre del joven.El abogado volvió a enumerar las pruebas que lo llevan a creer que Facundo fue víctima de una desaparición forzada y contó que en el marco de la causa hay testigos que dijeron haberlo visto “tirado” en la ruta nacional 3 “muerto o inconsciente” el mismo día que se fue de su casa de Pedro Luro.Para hoy está previsto que expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense remitan a la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, los resultados oficiales de los estudios de ADN comparativos entre el cuerpo hallado en el marco de la búsqueda y el de los padres de Facundo, con lo que quedará certificado si los restos pertenecen o no al joven desaparecido.Luego, el grupo de peritos constituido para llevar a cabo las diligencias forenses, continuará su tarea para establecer las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo.