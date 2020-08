La Pulga quiere revancha

Sábado 8 de agosto de 2020

Barcelona, con Lionel Messi como estandarte, intentará superar esta tarde a Napoli de Italia, en el partido desquite de los octavos de final de la Liga de Campeones, el máximo objetivo que le queda al club catalán en una opaca temporada en la cual no logró la liga española ni la Copa del Rey.El encuentro, revancha del jugado el 25 de febrero pasado en Italia que terminó 1 a 1, antes del receso obligado por la pandemia, se jugará desde las 16 (hora de Argentina) en el Camp Nou, con el arbitraje del turco Cuneyt Cakir y televisación de la señal Espn 2.La eliminatoria se jugará a puertas cerradas para el público con el fin de mitigar los efectos de la pandemia y el ganador se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Bayern Munich y Chelsea, que se enfrentarán también desde las 16 en Alemania.En el caso de que el cruce entre el Barsa y Napoli termine igualado en puntos y saldo de goles, la definición llegará tras 30 minutos suplementarios y de mantenerse la paridad se apelará a remtates desde el punto de penal.Messi suma 114 goles en la historia de la Champions, está ubicado segundo a 16 del portugués Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del torneo continental con 130 conquistas, aunque el argentino tiene un mejor porcentaje por partido (0,81 contra a 0,75).La crisis provocada por la falta de éxitos dejó al filo de la cornisa al técnico Enrique ‘Quique’ Setién, quien salvo un título en la Champions tendría su días contados en el cargo. Además, el uruguayo Luis Suárez volvió post receso luego de la operación de la rodilla derecha y aún no es el de antes y el equipo luce gastado, sin chispa y muy previsible.La coyuntura apunta a ganar la Champions pero de no elevar el nivel de juego, al Barsa le costará sacarse de encima al peligroso Napoli, que confía en pasar la eliminatoria.El equipo italiano, dirigido por Genaro Gattuso, se dio el gusto de ganar la Copa Italia en la reanudación de la actividad nada menos que ante Juventus, y con el empate en el San Paolo ahora deberá concretar una titánica tarea defensiva y ser muy inteligente en el aprovechamiento de espacios para generar situaciones de gol y lograr un resultado que le permita pasar de fase.En el otro encuentro de la jornada sabatina, Bayern Munich, campeón de la Bundesliga por octavo año consecutivo, recibirá a Chelsea en el partido revancha de los octavos de final, con todo a su favor para avanzar de ronda puesto que se impuso por un holgado 3-0 en el cruce de ida jugado en febrero en Londres.El encuentro también se jugará desde las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Allianz Arena, de Munich, a puertas cerradas, con el arbitraje del rumano Ovidiu Hategan y televisación de la señal Fox Sports.