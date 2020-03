La puesta en valor de la escuela cumplió el sueño de la comunidad

Lunes 9 de marzo de 2020

Para agendar Acto de inicio de ciclo lectivo

En la jornada de hoy, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo el acto formal de inicio de clases en la Escuela N°924, ubicada entre las calles Mariano Moreno y Chacabuco de la localidad de San Pedro.

Los vecinos de San Pedro se encuentran entusiasmados ante la inauguración del edificio de la escuela 924, pedido que desde hace unos seis años vienen realizando.Será en esa locación donde hoy las autoridades provinciales llevarán adelante el acto formal de inauguración del ciclo lectivo 2020, desde las 10.El edificio actual cuenta con siete aulas, biblioteca, dirección, cocina, espacio para deportes, recreación y con una sala de nivel inicial.La infraestructura resulta el sueño cumplido de padres y alumnos que hasta el año pasado debían asistir a la escuela en las instalaciones de un ex comedor comunitario.“Estar en un ex comedor donde no había espacio, ver esta escuela tan hermosa es una alegría inmensa, tuve hijos que salieron de séptimo, sin ver el sueño realizado, se caminó muchísimo porque no éramos escuchados, no nos cansamos y este es un logro para nuestro pueblo y en especial para los alumnos que se merecen”, señaló con emoción Mabel Alvez, una de las madres que tiene niños en la escuela.La habilitación del flamante espacio propio ubicado entre las calles Mariano Moreno y Chacabuco trae consigo una historia de inmensa lucha donde claramente los padres no menguaron un solo instante por mejorar la calidad educativa de sus hijos.La escuela fue creada sin edificio propio en 2011 y comenzó a funcionar en junio del mismo año en un espacio prestado por la Municipalidad de San Pedro, precisamente un predio donde funcionaba un comedor comunitario.Pese a las dificultades con las que se encontraron día tras día, no bajaron los brazos hasta ver el anhelo encaminado.El predio donde la escuela funcionó durante ocho años, se encuentra en barrio Verísimo, una zona también vulnerable para numerosos robos y hechos vandálicos, que ocasionaron daños y pérdida de los pocos mobiliarios y materiales didácticos con los que contaban.Sin embargo, los docentes y padres los volvían a recaudar y reparar, para que en las pequeñas aulas, los niños pudieran contar con sus materiales.El esfuerzo que realizaban los maestros junto al director, Juan Carlos Cuello, motivó a los padres a no rendirse, más aún cuando notaban el avance que presentaban los alumnos al mejorar las calificaciones y pasar de grado.Uno de los momentos de mayor incertidumbre fue a principios del ciclo lectivo 2017, a razón de que la resolución 3517/11 donde constaba que la escuela fue creada en la manzana 63, quedó sin efecto dejando a más de 100 alumnos no sólo sin edificio escolar sino también sin tierra donde edificarlo.Esto ocurrió porque se había cedido la manzana 63 que correspondía a la escuela 924, a la Epet Nº 20.No obstante, el Ejecutivo Municipal junto a demás autoridades, buscaron consensuar logrando que ambas instituciones salgan beneficiadas.Para ello se aprobó una ordenanza municipal donde se autoriza la utilización por parte del Ministerio de Educación de la fracción de la calle Chacabuco de ocho metros de ancho, desde Avenida 25 de Mayo hasta Uruguay, y la fracción restante de cinco metros de ancho, por el largo de la calle Uruguay en su intersección desde Chacabuco hasta Buenos Aires, para la construcción del edificio.Con el inconveniente del lugar donde construir la escuela resuelto, avanzaron en los pedidos de financiación. Los aportes nacionales, provinciales y municipales fueron necesarios para que hoy los niños sampedrinos vuelvan a clases en un lugar confortable y con muchas más ganas de aprender.