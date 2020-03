La psicosis del barbijo

Domingo 8 de marzo de 2020 | 07:00hs.

Por Gonzalo Peltzer gpeltzer@elterritorio.com.ar

En el año 2000 la enfermedad de las vacas locas nos iba a matar a todos.

En 2005 la gripe aviar nos iba a matar a todos.

En 2009 la gripe A nos iba a matar a todos.

Y en 2020 el coronavirus está a punto de matarnos a todos…







Es cierto que, cuando aparece un nuevo virus, no podemos saber si es el Big One, el que nos va a matar a todos o el que se va a llevar entre 40 y 100 millones, como lo hizo la gripe española, que asoló al mundo en 1918 y 1919. La mal llamada gripe española fue la peor pandemia de la que haya noticias y la cifra dudosa de muertes se debe a que coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial, que la expandió pero también la confundió con sus propias bajas; además los datos fueron deformados por la censura de guerra. Y el adjetivo española es una injusticia, ya que la gripe nació en un condado de Kansas y fue llevada a Europa por las tropas norteamericanas, pero como las noticias solo aparecían en la prensa española, que no padecía la censura por no estar en guerra, parecía que solo había gripe en España.







Los virus son como los políticos: mutan para sobrevivir. Se vuelven resistentes a lo que les echen. Los coronavirus (COV) son una variedad numerosa de virus que atacan las vías respiratorias con mayor o menor intensidad. Se llaman así porque alguien les vio forma de corona, que en latín se dice igual que en castellano. Como van mutando, los nuevos virus se llaman con nombres específicos: a este le tocó COVID-19. Todavía no sabemos si va a pasar a la historia como uno más (el de la gripe de este invierno) o nos va a matar a todos, pero lo más probable es que el resultado final sea parecido al de la gripe del año pasado, y del antepasado, y del otro, y del otro… que se llevan, solo en la Argentina, entre 3.000 y 4.000 personas por año.







La gripe de cada año es siempre producto de un virus mutante que llega con el invierno. No suele matar por la gripe en sí misma, sino por acumulación: mata a los indefensos, a los mayores y a los niños, a los que –por otras enfermedades– tienen bajas las defensas del organismo. Por ahora el COVID-19 les tocó a los argentinos que se contagiaron en Italia. A esos se les va a pasar como cualquier gripe: lo que hay que cuidar es que no se expanda hacia poblaciones de riesgo, porque ahí sí cualquier gripe hace estragos, pero especialmente puede provocarlos un virus que todavía no tiene vacuna.





No queda otra que cuidar el contagio, como siempre. Para eso hay que lavarse en serio y seguido las manos, taparse bien –con la parte interna del codo– la boca al estornudar, bostezar o toser; darse menos besos, menos apretones de manos y menos chupar de la misma botella o bombilla… ¿Usted se creía que los europeos y norteamericanos son distantes con los extraños por genética o por educación? Es pura prevención y experiencia.





Pero resulta que el barbijo se ha convertido en la imagen del COVID-19: una señal tremenda de psicosis colectiva, o de imbecilidad colectiva que es lo mismo. El barbijo evita solo el contagio por microgotas de saliva que salen desde la boca de los enfermos. Quienes tratan directamente con los pacientes no usan barbijo sino trajes de astronauta, que es lo que tendrían que ponerse los sanos si no se quieren contagiar de un improbable enfermo que nadie detectó. Como siempre, alguien estará haciendo un gran negocio aprovechando la publicidad gratarola; y no le digo nada del negocio de los laboratorios que buscan a contrarreloj la vacuna para salvarnos a todos.





En la Capital Nacional del Dengue de lo que nos tenemos que cuidar es de la hembra del mosquito aedes aegypti; pero mejor no trate de averiguar si es macho o hembra. Quizá por eso sea la oportunidad de viajar a Italia, ahora que los pasajes están baratos, los aviones vuelan vacíos y se puede tomar tranquilo un negroni en la plaza San Marcos de Venecia, lástima que el dólar esté tan caro.