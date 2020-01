La Provincia sostendrá la tarifa social energética

Viernes 10 de enero de 2020

A la espera de una definición, por parte del gobierno nacional, la Provincia de Misiones decidió desde ayer sostener la tarifa social en las boletas del servicio de energía eléctrica para los usuarios de la tierra colorada.

Así lo adelantó a través de las redes sociales oficiales el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

“Hasta tanto el gobierno nacional defina el futuro de la tarifa social, la provincia de Misiones sostendrá la tarifa social provincial en los meses de enero y febrero de 2020 en los términos que lo hizo hasta el mes de diciembre de 2019”, anunció el gobernador.

El mandatario además recordó las condiciones para acceder al beneficio.

Entre ellas, mencionó que quien se postule debe percibir ingresos que no pueden superar el doble del salario mínimo, vital y móvil, no tener más de una propiedad, no tener un móvil o embarcación de menos de diez años de antigüedad, debe ser beneficiario de algún plan social o tener monotributo social.



El beneficio

El beneficio se extiende desde el año pasado, cuando por orden del entonces gobernador Hugo Passalacqua, la Provincia comenzó a sostener las tarifas energéticas.

De esta manera, en enero del año pasado, el gobierno provincial había anunciado que cubriría el 50 por ciento del subsidio quitado por la administración nacional de Mauricio Macri a la tarifa social de la energía eléctrica.

La medida, se estimó en ese momento, abarcaría un costo anual para el erario misionero de 600 millones de pesos y a un universo de beneficiarios con consumos de hasta 500 kilovatios.

Este subsidio a los sectores de menor poder adquisitivo cuenta con ayuda del gobierno provincial con recursos aportados por Rentas y a raíz de la quita total del aporte de la Nación.



Nuevas gestiones

Tras la reunión que tuvo el gobernador Herrera Ahuad con el ministro de Desarrollo Productivo nacional, Matías Kulfas, la Provincia retomó las gestiones para el regreso de un subsidio nacional a la energía eléctrica, teniendo en cuenta además que Misiones no cuenta con gas natural.

Uno de los planteos estuvo puesto en dicho subsidio que permita un acceso más económico al servicio de energía eléctrica.