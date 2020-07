La provincia en acción

Domingo 19 de julio de 2020

Por Ricardo Barrios Arrechea Ex gobernador

Los actuales misioneros fuimos primero misioneros jesuíticos, paraguayos por un tiempo, correntinos por otro, brasileños en tránsito, desaparecimos fagocitados por Corrientes. Luego reaparecimos como Territorio Nacional de la mano de Roca; perdimos 30.000 kilómetros cuadrados en el fallo Cleveland, que estaban en disputa, y finalmente lo que somos después de un largo camino de siglos: la provincia de Misiones, la de la tierra colorada, los tucanes, las cataratas y verde majestuoso de la selva.

Después de un agujero negro poblacional, Misiones se recolonizó espontáneamente a continuación de la Guerra del Paraguay. Posteriormente, ya Territorio Nacional, dos corrientes colonizadoras orgánicas nos trajeron apellidos difíciles. La oficial, desde finales del siglo XIX en el Sur, sobre las ruinas de los viejos pueblos jesuíticos, polacos y ucranianos. A comienzos del siglo XX, cruzaron por su cuenta los suecos desde Brasil y se afincaron en Yerbal Viejo (Oberá). En la segunda colonización orgánica en el siglo XX, sobre el Alto Paraná colonizaron Adolfo Schwelm, con alemanes de Alemania, y Carlos Culmey, con alemanes de Brasil, “alemao brasileiro”. Y una tercera espontánea, la colonización hormiga local, que desde el Sur fue remontando la Sierra Central, verdaderos parteros de picadas y colonias. También gente costera vino del otro lado del río Uruguay; brasileños criollos (caboclos) que arrasaron con el monte, plantaron algodón, porotos, mandioca, caña para el “gasto”. Agricultores itinerantes… “Desmonto, quemo, planto, cosecho. Al año repito, cosecho… y me voy; vendo la mejora, o dejo la capuera”.

Después del final de la segunda guerra, y por su cuenta, llovieron centroeuropeos que regaron de sílabas sin vocales la tierra. También como los anteriores, casas de tabla y tapajuntas, techos a dos aguas de tablitas. Vistas de lejos, parecían puestas para adornar el paisaje

La segunda oleada brasileña se produce alrededor de los 60, cuando la agricultura industrial tumba alambrados, monte, y expulsa mano de obra y colonos. Ahí no fueron caboclos, sino la segunda/tercera prole de inmigración alemana; pero entraron más al norte. Ahí se encontraron con la columna del Sur que generación tras generación avanzaban subiendo y sembrando apellidos como semillas; un collar desde Cerro Azul hasta toparse con Irigoyen.

Va un ejemplo de cómo fue. Una vez de campaña por El Soberbio, con Catalina Argañaraz, nos metimos por un pique de lo que fue después Colonia La Flor. Como si fuese una arteria central, se abrían ramas laterales, y entre una y otra cabecitas rubias iban desmontando y armando chozas con ramas de pindó. Les preguntamos de dónde y eran de todos lados; se corrió que había “fisco” disponible y se largaron en bandada. “Mientras no me echen, me quedo”. Y se quedaron; primero se vende la madera y entra el primer ingreso, después se plantan porotos, maíz, zapallo, mandioca, se crían gallinas y chanchos para el estómago, y luego se planta tabaco para el bolsillo. Finalmente, colonia anclada. Así se formó Misiones, primero el hacha, después la motosierra. Primero el buey, después el tractor. Primero el poroto, el maíz, después la yerba, el tung, el té, la forestación (“plantaciones de raíz”). Después el acopiador, el secadero, el aserradero, la metalurgia, y la película continúa…

Y los hermanos paraguayos… desde siempre. Desde Carlos Antonio López; pero ligados al Paraná. Gente guapa y fuerte; después de machetear el sotobosque el colono, cuando el hacha era la herramienta, el brazo paraguayo no tenía sustituto.

Todo este largo relato viene al caso por lo de la “provincia en acción” y su razón de ser. La inmensa mayoría de los colonos y criollos del centronordeste eran ciudadanos olvidados de segunda, y la provincia salió delivery a resolver la injusticia. Fue una tarea hermosa, productiva y gratificante. Se trataba de llevar cuanto servicio prestaba el Estado provincial; una verdadera mudanza de las oficinas y su personal al monte, a la picada, a la capuera, a burro magro, a buraco quenchi, a tacuara batida, a encontrar a la gente… No recuerdo a cuántos lugares fuimos, sí que eran muchos. Se trataba de dar documentos, anotar nacimientos, tramitar becas, reclamos laborales, permisos para plantar yerba, plantines de té, odontología, oftalmología, atención primaria y permisos de ocupación o titularidad de tierras, etcétera. Vale recordar que miles de colonos y colonias constituidas por décadas estaban en la más absoluta irregularidad. Más de la mitad de los agricultores y trabajadores del campo trabajaban la tierra sin poseerla, generando un impedimento de implantar cosas permanentes para él y su familia. No tenían obra social ni jubilación. Flotaban sobre la tierra. De 300 por año pasamos a 3.000 permisos de ocupación o títulos de propiedad. Pero antes hubo que modificar el tema de seguridad nacional, papeleo que en la práctica casi imposibilitaba poseer la propiedad de la tierra. Logramos, con el ministro de Defensa Raúl Borrás, que el trámite se haga en el Ministerio de Gobierno de Misiones. Otra limitante era la mensura. Recurrimos al Inta, que nos asignó un extensionista, Abel Siñuka, quien empezó a relevar colonia por colonia, colono por colono. Se armaron “consorcios de mensura”, de ahí al papel, de ahí un permiso de ocupación, y después la escritura.

Dos reflexiones: hacía falta una enorme voluntad política por parte del gobierno; y segundo, la gente que ponía una gran esfuerzo. Con GPS a ojo; “daquela Guayubiya até aquí e meu, pralá é de voçé…Tá”. Y se clavó en el plano.

La jornada terminaba en musiqueada y baile, donde participaban visitantes y locales. No faltaba el chamamé, música sertaneja y chotis (en chotis fui discípulo- aficionado- de don Bonifacio Da Luz, de Colonia Santa María. Qué gracia verlo bailar, parecía tener alas en los pies. Danzaba sin tocar el suelo y se deslizaba desafiando la ley de gravedad. Sus giros eran la pura elegancia, el taquito breve, una delicadeza para el público). Decir baile es exagerar. En realidad era un bailongo, mejor; un bailongo rural. El rural, me tiento de comentarlo, tiene sus características y significados propios. Una “sacada” a bailar es “me gustás” en mudo. Una próxima sacada ya va en serio, si sale y vuelve a salir, se escribe un compromiso sin papel y sin tinta; pero si la dama no sale, en mudo, más vale buscate otra. Terminaba la pieza musical, cada uno a su lugar y se limpiaba la pista. También el respeto era la norma. En el Club Suizo de Ruiz de Montoya había un cartel que decía “Prohibido bailar con sombrero”. Una señal al buen comportamiento. En el de Capioví, según contaban los antiguos, una especie de tribunal tenía una vara antiaproximación. Si la pareja apretaba, la vara entraba en acción.

En Corrientes, década del 50, donde fui estudiante, curtían otra onda. Era la “bailanta” a puro chamamé, pañuelo al cuello, sombrero aludo a la cabeza, cuchillo a la cintura, piso aplanado (se zapateaba de plancha), y bancos contra la pared, en una banda los varones y enfrente las mujeres. Además de sapucay a granel, había alegría en el aire, hasta se conversaba y todo. El chamamesero maceta arrastraba a la música, el acordeón desde atrás seguía sus ondulaciones y era legal apretar. El chamamé ya venía con apriete. Era impensable en aquel tiempo que en el futuro los bailes venían de separado… mujer con mujer y varón con varón; ¡¡que Dios no lo permita!! Cosa de “morflorito”, pensaría la gente (gay en correntino).

Pero me fui de mi relato del bailongo ruta 14 tirando para la costa del Uruguay. Estábamos las visitas en una mesa con los importantes locales. Mucha gente participaba con alegría silenciosa; pero mandaba la música y se bailaba al estilo colonia: como apurado y balanceando brazo para arriba, brazo para abajo, ahora le toca al techo, ahora le toca al piso. Sentado el gobernador es invitado a bailar, como no. Salgo y meta baile. En la pista es como que la dama pone primera y conduce. Termina la pieza y cada uno a su sitio. Arranca la próxima y la dama me invita nuevamente. Típica criolla costera, ni una gota rubia en el ADN, portuñol en la mirada y balerón en los pies. Magra la dama, más esqueleto que pernil y meta baile nomás, que no se vaya a comentar que el gobernador arruga. Termina la pieza, muchas gracias en simultáneo y vuelvo a la mesa. Arranca la que sigue, y la invitación “sai do mismo papo”. La señora cuarentona de edad y cincuentona de estado, nuevamente me saca a bailar y a bailar salgo. Termina la pieza y no recuerdo la excusa para el achique, pero lo que sí recuerdo es que a su regreso, al pasar frente a Alicia Muyal, escuchó: “Yo voy a comé este gobernador”.



