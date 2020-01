La Provincia busca ampliar el plan de refacciones escolares de Nación

El nuevo programa nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo generó incertidumbre y consultas en los municipios. Es que la metodología de implementación y control del trabajo de refacción de escuelas que harán los beneficiarios de planes sociales sigue siendo motivo de dudas para los alcaldes. Además, se suman otras cuestiones operativas, como el presupuesto y la labor que se llevará a cabo en cada institución.

Con el objetivo de evacuar todas las inquietudes, el gobernador Oscar Herrera Ahuad convocó ayer a los alcaldes misioneros a una mesa de trabajo y se debatieron otras cuestiones planteadas por el mandatario, que tienen por meta una ampliación del programa y el sostenimiento en el tiempo.

Junto al vicegobernador, Carlos Arce;el ministro de Educación, Miguel Sedoff; el ministro coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer; y el diputado provincial Martín Cesino, se llevó a cabo el encuentro en el Centro de Convenciones de Posadas.

“El programa va a estar supeditado a los limites presupuestarios, también va a ser importante la creatividad e inteligencia que le podamos poner a cada uno de nuestros municipios. Si sumamos potencialidades en materia presupuestaria de provincia y municipios vamos a llegar a un mayor número de lo que estamos hablando”, puntualizó Herrera Ahuad.



Operatividad

En principio, el gobernador indicó que la idea es trabajar con la pintura en una escuela por comuna, es decir 76 en total.

En tanto, Sedoff aclaró que la Provincia se hará cargo de los insumos y seguros para los trabajadores, mientras que Nación aportará el plus de 8.500 pesos que cobrarán por encima del plan social (que también es de 8.500 pesos).

No obstante, y teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios de planes que buscarán integrarse al nuevo programa, remarcaron que se puede sumar a más gente en otras tareas, como desmalezamiento y limpieza del parquizado escolar.

“Tenemos que ser coherentes también y realistas con lo que podemos hacer. Pero la otra cuestión es que si la Provincia me da plata para trabajar en una escuela, como intendente no nos quedemos tranquilos sólo en eso, sino que se pueden generar otras tareas, así más gente puede adquirir ese plus para sus familias. No hay que cerrar el programa, hay que hacer lo que operativamente podamos hacer”, ratificó Herrera Ahuad.