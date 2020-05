La provincia asistirá a pymes misioneras para reinicio de actividades

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 18:12hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad junto al Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el presidente del Fondo de Crédito de Misiones, Horacio Simes anunciaron dos nuevas líneas de crédito para asistir a las Pymes misioneras en el reinicio de la actividad económica. Las mismas se vehiculizarán a través de Fondo de Crédito.En el marco de la presentación, el Gobernador destacó que se trata de un esfuerzo que hace la Provincia para asistir a todas aquellas Pymes y emprendedores misioneros que no han podido acceder a los programas que lanzó el Gobierno nacional. “Ponemos en marcha dos programas muy importantes en esta etapa de reactivación económica” dijo al aclarar que se trata de programas que son complementarios a los que ya viene llevando adelante la provincia en acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. “En esta etapa centramos los esfuerzos para asistir en gastos de estructuras y para inversión de reposición de stock para el reinicio de las actividades” explicó.“Este compromiso lo podemos asumir porque las finanzas públicas están ordenadas, porque Misiones es una provincia que está desendeudada. Entonces el dinero que ingresa lo podemos destinar a estas medidas que son medidas de protección y cuidado de la economía de los misioneros”. Además, en ese mismo orden anticipó que se están trabajando en otras líneas de crédito para ampliar programas existentes y ayudar a diferentes sectores de la economía misionera.En tanto el ministro Safrán detalló los alcances de estas dos nuevas líneas de créditos destinadas a contener la situación actual de las Pymes misioneras. “El programa de emergencia complementario está destinado para salarios y gastos de estructura” explicó. Es decir, es para el pago de salarios, alquileres y servicios (luz, agua, internet), que deben afrontar los diferentes sectores económicos de Misiones y los emprendedores que no hayan sido alcanzados por los programas nacionales para el sostenimiento económico.En esta línea serán beneficiarios quienes no hayan podido acceder total o parcialmente a los beneficios de los programas nacionales ATP, Repro, FOGAR y Monotributistas y Autónomos a Tasa 0%. En ésta dirección, se asistirán a PyMEs y emprendedores con empleados o a trabajadores por cuenta propia sin empleados (monotributistas y responsables inscriptos).Los empleadores podrán recibir hasta $600.000 o hasta una nómina salarial – al 22% anual (según nivel de ingresos). En tanto los cuentapropistas sin empleados podrán recibir hasta $100.000 para trabajadores por cuenta propia (según categoría tributaria y nivel de ingresos) – al 16% anual que no hayan accedido a la operatoria de créditos de tasa cero de la AFIP por registrar algún rechazo. En ambos casos los créditos serán hasta en 12 cuotas con 3 meses de gracia.Por otro lado, habrá un programa de reposición de stocks para la reapertura o incremento de las actividades. Este programa está dirigido a atender los requerimientos de pymes y emprendedores derivados del re-inicio o incremento de actividades, a partir de la apertura paulatina de las actividades económicas.Se atenderán las siguientes demandas: reposición de stocks, dirigida principalmente a la adquisición de capital de trabajo para la reapertura de actividades que resultan exceptuadas; o dirigida a aquellas actividades que se encontraban operando, pero requieren incrementar las existencias para atender demandas crecientes. En ese caso de ser para capital de trabajo se asistirá hasta $ 500.000 (según categoría tributaria y nivel de ingresos y ponderado por sectores), al 16% anual que (no hayan accedido a operatorias PYME al 24% en las entidades financieras). Los créditos serán hasta 24 meses, con gracia de entre 6 y 9 meses de ponderado por sectores.Por su parte el referente del Fondo de Crédito, Horacio Simes indicó que para acceder a la asistencia financiera se puede utilizar los diferentes canales virtuales que ofrece el Fondo de Crédito. “Allí serán atendidos por un equipo técnico comprometido para ayudar a superar las etapas requerida para acceder a estas líneas de créditos” indicó.