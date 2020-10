La producción láctea se erige como motor económico e industrial en la provincia - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

“Esto ha tenido un impacto positivo ya que no sólo se mantuvieron los niveles de producción, sino que aumentaron con respecto al mismo período del 2019, lo cual cumple con un objetivo estratégico que es incrementar la producción de quesos en períodos de mayor demanda”, dijo Y agregó que otro factor es la recría de terneras, “para lo cual comenzamos un programa de crianza artificial con el manejo, nutrición y protocolo sanitario recomendado por los profesionales especializados en lechería que conforman nuestro equipo”, finalizó.





Mejoramiento genético El Ministerio del Agro está trabajando en el mejoramiento genético animal en el centro genético de la provincia, por el que se extrae el semen de los toros de alto valor genético, se lo congela y se lo utiliza para inseminar las vacas de la cuenca lechera.



“Además del direccionamiento de la época de partos, la inseminación nos permite incrementar la calidad genética de los rodeos”, explicó el subsecretario de Producción Animal del Ministerio, Sebastián Rodríguez.



Y dijo: “Nos enfocamos en la inocuidad de los alimentos porque sabemos que llegan a la mesa de miles de misioneros”.

Por año, se elaboran más de 800.000 kilos de queso

La integración de la cadena productiva lechera permite que los quesos misioneros tengan características especiales respecto de los industrializados por grandes marcas.



De acuerdo a lo que indicaron desde el Ministerio del Agro de Misiones, los quesos locales son productos únicos por las particularidades que presenta la leche de la zona. Además, en su elaboración no se utiliza ningún tipo de aditivo ni agregados y se cumplen todas las etapas correspondientes para asegurar la inocuidad alimentaria.



Anualmente, la provincia llega a producir 804.000 kilos de quesos variados a través trece establecimientos distribuidos en las tres cuencas lecheras.



Lo que tradicionalmente era una actividad artesanal, como proceso de conserva y transformación de la leche, avanzó en su proceso de industrialización.



Además, la comercialización se realiza íntegramente dentro del territorio provincial, lo cual contribuye a disminuir el déficit lácteo con precios y valores competitivos para el mercado local.



En la provincia de Misiones se elaboran diferentes variedades de quesos: cremoso, tybo o barra, muzzarella, sardo y Holanda, por mencionar solamente algunos de los productos más populares.



Otros derivados de la misma industria son ricota, yogur y dulce de leche.





La producción láctea se encamina sin pausa a convertirse en una de las industrias más importantes de la provincia. La generación de empleo y el flujo económico que produce la posicionan como motor de desarrollo local.En ese sentido, tienen un lugar preponderante las cuencas lecheras. Según datos del Ministerio del Agro de Misiones, las dos más grandes son las del Alto Uruguay y la del Nordeste, mientras que la zona Sur/ Centro se van afianzando de a poco.Al respecto, el subsecretario de Producción Animal de la cartera agrícola, Sebastián Rodríguez, indicó a El Territorio que “durante el 2020 hemos trabajado con las cuencas lecheras a través de políticas públicas que apuntan al desarrollo de la producción primaria y la industria con la visión permanente de generar valor agregado en origen”.La cuenca lechera del Alto Uruguay comprende a Alba Posse, 25 de Mayo, Colonia Aurora, San Vicente y El Soberbio.En el Nordeste misionero, en los departamentos de San Pedro y Belgrano, también se logró conformar una cuenca que tiene grandes potencialidades.Mientras, Pueblo Illia, Leandro N. Alem y San Ignacio conformaron la cuenca Centro/Sur.El Alto Uruguay, y principalmente el municipio de Colonia Aurora, se destacan en la producción láctea, no sólo por la cantidad de litros, sino también por los avances tecnológicos que van aplicando a los tambos familiares que se pueden encontrar en las chacras.Se estima que hay 4.500 familias productoras, de las cuales unas 200 se dedican a la lechería en la zona. Esta región logra producir unos 15.000 litros de leche diarios y cuenta con cinco salas de elaboración para la industrialización en origen. Las industrias del Alto Uruguay llegan a elaborar 41.772 kilos mensuales de diferentes tipos de quesos y ricota. A su vez, esta cuenca lechera tiene un valor adicional: todas las cooperativas se encuentran declaradas con el status ‘libre de brucelosis y tuberculosis’.“Nosotros invertimos un montón en el tambo porque es nuestra producción más fuerte. Buscamos diversificarnos, pero eso lleva tiempo y muchos gastos también”, indicó el productor de Aurora Ademar Konig. Asimismo, contó que trabajan mucho en la genética del animal. Ademar, junto a su esposa Lidia, elabora 311 litros por día con el trabajo de ordeñe de unas 37 vacas de las 48 que poseen.La familia cuenta con dos tanques para almacenar la leche, uno de 950 litros y otro de 500 litros, además de un sistema moderno de ordeñe a motor que extrae leche de a cuatro vacas a la vez. El ordeñe se hace dos veces por día. La mayoría de la producción se envía a la Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (Caul).Desde la Caul, Fernando Da Silva explicó que trabajan con unos 8.000 litros de leche litros diarios, que son suministrados por los productores de la zona. Con ello se elaboran variedades de quesos, yogur y se está potenciado además la producción de dulce de leche.“Con esta producción, se movilizan alrededor de 4 millones de pesos por mes en la colonia, un número que si no estuviese la cooperativa sería muy difícil de alcanzar”, destacó.En ese marco, advirtió que se conformó un “sistema de microeconomía” con los colonos de la región, consolidando la actividad. En total, la Caul trabaja con unos 85 productores de la zona, principalmente de Aurora. Las ventas se realizan en los locales de la cooperativa, además de distribuir a otros mercados de la provincia.Uno de los problemas históricos de la industria es la variación en cantidad de litros que se producen, por lo que se busca cambiar la forma de producir y tener un mayor control, donde la entrega sea más uniforme. Según Da Silva, “en verano tenemos superproducción de leche, pero no tanta demanda por lo que las ventas caen, porque no se consume tanto; mientras que en invierno hay escasez de leche, pero faltante de quesos por la creciente demanda. Eso pasaba años anteriores, pero se está trabajando mucho en la parte de campo con las pasturas”, explicó.Sobre esto se refirió Rodríguez del Ministerio del Agro al indicar que “a partir de las realidades expuestas en la mesa hemos avanzado con iniciativas apuntadas a fortalecer la producción forrajera en el período invernal disminuyendo el bache natural que se produce por la disminución de la oferta de materia seca de nuestras pasturas megatérmicas. Para ello hemos trabajado en planificación forrajera a lo largo del año (verdeos de invierno y verano) y puesto a disposición de los productores diferentes líneas de créditos destinados a la compra de semillas de verdeos de invierno y fertilizantes”.