La primera misionera en volver al ruedo

Lunes 18 de mayo de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

La cuarentena obligatoria ‘atrapó’ a la ciclista misionera Mariela Delgado en Catamarca, provincia que no tuvo hasta el momento casos de coronavirus y por ello es que el sábado pudo volver a salir al ruedo montada en su bicicleta, por lo que es la primera deportista de la Tierra Colorada en entrenar en un lugar habitual para su disciplina. Es que el gobierno catamarqueño habilitó las salidas recreativas y las actividades deportivas individuales al aire libre en el marco de una flexibilización del confinamiento.Fueron dos meses en los que la mejor ciclista de la Tierra Colorada se adaptó a los entrenamientos diarios en rodillos, pero necesitaba volver a tener esa libertad de sentir el viento en la cara y dar rienda suelta a sus entrenamientos en la ruta.“Fue raro salir después de tanto tiempo, tener la sensación de pedalear realmente... porque más allá de rodillo o plataforma virtual, no hay como salir a pedalear en la calle o en la ruta. Sentir la sensación verdadera de cansancio en las piernas de lo que es el terreno”, compartió a El Territorio Mariela tras su primera salida.Para la misionera era un año sumamente cargado ya que estaba muy cerca de conseguir su boleto a lo que serían sus segundos Juegos Paralímpicos, ya estuvo en Río de Janeiro 2016 y su mejor puesto fue un gran 4º lugar en ruta.Pero en marzo sus planes cambiaron, como los de todos en el mundo, y al cerrarse en Cenard, en Buenos Aires, donde reside hace unos años, partió a Catamarca para seguir con su preparación, pero apenas ingresó a esa provincia, el planeta se paralizó y Mariela se encuentra allá desde aquellos días de marzo, hospedada en una de las cabañas que tiene una amiga suya y los rodillos fueron parte del entrenamiento en estas interminables semanas, que por lo pronto tuvieron un día bisagra el sábado cuando el Centro de Emergencia de esa provincia exceptuó a varias disciplinas de la cuarentena y el ciclismo fue una de ellas para alegría de la posadeña.“Tanto que te digan que no se puede y que liberen a salir es como raro... después de muchos días encerrados con tantas prohibiciones y limitaciones es extraño, uno se pregunta ‘no me van a decir nada no o no me van a parar’”, explicó Mariela sobre los miedos que también se apropiaron de sus pensamientos después de tantos controles que tuvo, y aún en muchos lugares tiene esta cuarentena para evitar la propagación del virus.Pero este fin de semana, Mariela llevó su plan de entrenamiento nuevamente a la ruta y sobre los días en los que puede pedalear, la misionera comentó que “no había restricciones, pero me acaban de decir que algunos no cumplieron e iban más de dos -lo máximo permitido para pedalear en compañía- y bueno, vamos a ver si ahora sigue igual. En principio no había restricciones de días en teoría, pero vamos a ver cómo sigue y cómo se resuelve después de esta primera experiencia; además, al ser el primer día, todos salieron”.En Catamarca, que es una de las dos provincias a las que el coronavirus no llegó -la otra es Formosa-, distintas actividades fueron retornando paulatinamente y casi todo el comercio y trabajadores públicos están poniendo en marcha la cuarta fase de la cuarentena.Luego de la reunión el último miércoles entre los integrantes del COE -Comité Operativo de Emergencia-, se confirmó que a partir del sábado se habilitaban las actividades deportivas o recreativas entre las 8 y las 18, y que para enmarcarse en la excepción, deben ser actividades al aire libre y totalmente individuales como deportes como padel y tenis, y actividades individuales como las caminatas, el trote y el ciclismo, todas bajo estrictos protocolos de salud.