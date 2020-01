La preparación siguió en Ezeiza

Domingo 5 de enero de 2020

El plantel de Boca comenzó con los entrenamientos en el predio que el club tiene en Ezeiza, luego de que el viernes trabajaran en el complejo Pedro Pompilio. Los jugadores estarán allí durante toda la pretemporada a la espera de la reanudación de la Superliga.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tuvieron ayer un doble turno y hoy harán una sola práctica. En el primer día se realizaron los chequeos médicos de rutina y hubo un breve ensayo, luego quedaron liberados y por la noche se reunieron en un hotel de aquella localidad.

El primer partido oficial de Boca será ante Independiente, el 26 de enero a las 21.45 en la Bombonera. En la pretemporada habrá dos encuentros amistosos en San Juan: el jueves 16 se medirá con Universitario (Perú), mientras que el domingo 19 lo hará contra Athletico Paranaense (Brasil).

Y si bien en el inicio de los entrenamientos de Boca en Ezeiza no se vieron las clásicas cabezas rapadas de jugadores juveniles, ya que no se promovió a nadie, eso no quiere decir que la Reserva no vaya a tener un papel preponderante en la pretemporada del Xeneize.

Por disposición del club, el plantel conducido por Sebastián Battaglia y Juan Krupoviesa realizará tareas idénticas y en paralelo al equipo de Miguel Ángel Russo. Así, de ser necesario, Russo podrá sumar a jugadores -algunos, incluso, que ya tuvieron roce con la Primera- a lo largo de las tareas realizadas en Ezeiza.