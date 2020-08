La prensa española, sin piedad con la eliminación del Atlético del Cholo

Viernes 14 de agosto de 2020

La caída ante Leipzig y la eliminación de la Champions del Atlético de Madrid de Diego Simeone desató una lluvia de críticas para con el técnico argentino, al que la prensa culpa del mal trago por su estilo de juego.“La racanería (tacañería) se paga”, titula hoy Marca a letra catástrofe, para luego calificar de “gris” al equipo y lamentar la “oportunidad perdida”.En su edición digital, el diario no había sido más amable: parafraseando al entrenador, que en la previa había expuesto su máxima “ganar es lo único”, lo liquidó con un “la derrota es lo único que hay”. Y en un apartado agregó: “Lo del Leipzig pasa a formar parte de la galería de horrores del cholismo. Un palo que no se olvidará”. Por su parte, Mundo Deportivo fue más suave al dar cuenta que “un gol de infortunio” sentenció la caída en lo que llamó “un final cruel”, aunque no dudó en señalar como un “mazazo” al resultado. Por su parte, ABC declaró “otro duelo para el Atlético en la Champions”. AS, en tanto, dijo que el Colchonero “vive otro drama”.