La postura de Listorti sobre la TV

Lunes 1 de junio de 2020

“Necesitamos entretenernos, no sabemos cuándo termina esto; necesito engancharme con una ficción, no quiero ver La Casa de Papel, necesito ver a un Echarri”, dijo José María Listorti en relación a su punto de vista sobre el arte en tiemposde pandemia.En el programa de La Once Diez, el conductor se lamentó por la situación crítica que atraviesan las productoras locales y cómo este problema repercute en la sociedad entera. “Que Polka no esté haciendo ficción me parece lamentable, no sólo por los actores, los técnicos, maquillaje... Es esencial la distracción, lo necesitamos, no es solo morfar”, señaló. Y ahondó: “No podés estar todo el tiempo viendo cómo cuentan lo que pasa con los muertos. Necesitamos a Guido Kaczka, a Marley, necesitamos reírnos, divertirnos; necesitamos ficción”.