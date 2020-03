La política inspiradora

Lunes 2 de marzo de 2020

Cine y series, herramientas de divulgación Maximiliano González es oriundo de Puerto Iguazú y tiene una amplia trayectoria como realizador audiovisual. Comenzó su carrera con cortometrajes como ‘Presagio’ (1996); ‘13 segundos’ (1997), ‘La Tercera Orilla’ (1999); y ‘Los Dormidos’ (2001).

Además, estrenó películas como ‘La Soledad’ (2007), ‘La Guayaba’ (2011) y su más reciente trabajo ‘Lejos de Pekín’.

Pero, a las producciones mencionadas se suman otras con fuerte relevancia histórica y política: ‘Las palomas y las bombas’, que se centra en los hechos del 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval bombardea la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y el edificio de la CGT, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón. ‘La riña’, un unitario que gira en torno a la organización de la primera huelga obrera del país surgida entre fines de 1935 y principios 1936; y ‘Mil noches sin ti’, un filme sobre la reivindicación del voto femenino.

Así, González supo articular su pasión por el arte audiovisual con su interés por la política, la historia y la sociedad.

“Pensar, a través de esta historia, a toda Latinoamérica”. Es como supo resumir Maximiliano González, cineasta y realizador audiovisual misionero, al trabajo que viene llevando adelante hace ya dos años y que tendrá estreno este 2020, en la Televisión Pública.Si bien aún no hay una fecha confirmada, la serie que consta de seis capítulos y trata sobre la vida y obra del ex presidente brasileño João Goulart, ya tiene estreno y presentación en distintos distritos de Brasil. Y en el país vecino, el documental circulará como una herramienta de defensa de la democracia.En ese marco, el realizador oriundo de Puerto Iguazú dialogó con Apocalipsis en el Bar por Radioactiva para brindar detalles del trabajo que cuenta con la participación de Hugo Arana y Víctor Laplace, entre otros actores de renombre.La serie João Goulart en Argentina, la muerte de un presidente presenta una mezcla de documental y ficción. Por un lado, posee mucho material histórico, de archivos recopilados, algo logrado tras un exhaustivo trabajo de producción. Y por otro, interactúa también la recreación de algunas de las situaciones que vivió el ex presidente, sobre todo la última etapa de su vida en Argentina.“La historia del ex mandatario es muy poco conocida tanto en nuestro país como en el propio Brasil”, expresó González. Pero su historia “fue hecha para contar también un poco de la política latinoamericana: cómo se repiten los ciclos y cómo se fue moviendo todo a partir de ese momento”.Asimismo, la serie permitirá “reflexionar sobre otros temas que son bastante actuales”, agregó el director que cuenta con una reconocida trayectoria de trabajos con tinte político como Las palomas y las bombas, La riña y Mil noches sin ti, entre otros.El unitario todavía no tiene fecha de estreno en la Argentina, aunque trascendió a los medios que será exhibida este año en la Televisión Pública. Sin embargo, el proyecto tiene varias propuestas de estreno en el país vecino.“Recibimos invitaciones de la Unión Nacional de Estudiantes de San Pablo (Unne). Y el unitario tendrá un recorrido de militancia en Brasil, ya que se difundirá como una herramienta política. Sobre todo, teniendo en cuenta el momento horrible que está viviendo el país”, contó el misionero que recibió invitaciones para presentar su trabajo en Brasilia y Porto Alegre, entre otros lugares.Es que “la presencia de Bolsonaro en el poder brasileño reivindica justamente el golpe de Estado. Por eso, hoy más que nunca, el documental es una herramienta política”, destacó al tiempo que agregó que “cuando escribí el guión no existía ni la remota posibilidad de que un personaje como Bolsonaro (Jair, de fuerte ideología derecha) fuera presidente de Brasil y que reivindicaran este golpe. Es un contexto distinto, la historia se va moviendo y hoy es de absoluta actualidad”.Pero también “lo que trato con la serie de João Goulart es pensar en la historia de toda Latinoamérica. Porque él tiene todos los elementos que hemos visto protegidos durante todo el siglo: un presidente que intenta cambiar algo; las oligarquías que se unen al extranjero y tratan de convencer a los pobres de que nada debería cambiar y los medios de comunicación que actúan como factores importantes de desestabilización, con mentiras y engaños. Es un ciclo que se repite”, dijo el cineasta, que tiene por interés “representar algo que suelo reflejar en la mayoría de mis obras, orientando la historia con la trama social, lo histórico y lo político. De eso habla esta serie: de por qué nos pasa lo que nos pasa, Cómo se repiten las historias y qué pasa con Latinoamérica que de pronto parece arrancar y de pronto, nuevamente parece retroceder unos 100 años”, reflexionó González, quien confesó además que, gracias a su padre, creció hablando y discutiendo sobre política.El unitario fue grabado en diferentes escenarios, casi todos los que transitó el ex mandatario: Mercedes (ciudad correntina en la que falleció), Buenos Aires, Corrientes, Santo Tomé, Paso de los Libres, San Borja (lugar de su nacimiento) y Río de Janeiro, donde también vivió varios años.Y luego de más de dos años de trabajo, el equipo de producción a cargo del director misionero logró retratar la historia de João Goulart, quien fuera presidente de Brasil entre 1961 y 1964, y posteriormente derrocado.La trama cuenta que el vicepresidente Goulart, tras la renuncia del mandatario Jânio Quadros, en 1961, asume la presidencia de Brasil e instaura un gobierno progresista. Durante su mandato, adoptó medidas socialistas, como ser la reforma agraria masiva, y otras en el sector de salud y educación, destinadas a una campaña de alfabetización.“Era un programa muy progresista, muy inclusivo que, por supuesto, molestó a la oligarquía brasileña y las clases acomodadas”, explicó el director. Pero, con la ayuda de Fuerzas Armadas, lo derrocaron en 1964, con un golpe de Estado que durante 21 años se apoderó del país.Luego de perder el poder, fue exiliado a Uruguay y, posteriormente, tras la caída del gobierno democrático uruguayo, se exilió en Argentina, precisamente en Mercedes, Corrientes. Allí, vivió hasta 1966, donde falleció en circunstancias confusas.Pero “además de su mandato y trayectoria política como uno de los presidentes progresistas de Brasil, la historia relata también su lado humano. Ese perfil humanístico que lo caracterizaba y que le permitía ser amado en cada pueblo”, resaltó González.