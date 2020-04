“La policía esta para cuidar a la gente, no a los pelotudos e irresponsables”, afirmó Herrera Ahuad

Martes 21 de abril de 2020 | 19:42hs.





“Que necesidad tengo de venir de otro lado y esconderme. Lo primero que tengo que decir es yo vine de tal lugar y me estoy cuidando y cuido a los demás. No sé cuál es la viveza criolla de ser más picaro, no tienen ningún sentido porque termina siendo un pelotudo (sic), que pone en riesgo a toda la población, que pone en riesgo el trabajo de mucha gente, que pone en riesgo a las personas que hoy, más allá de la cuarentena, no tiene ni para comer, porque no puede salir de sus casas a trabajar. Ese tremendo irresponsable, se lo debe juzgar con las máximas de la ley, porque acá estamos hablando de seguridad sanitaria”, dijo muy ofuscado.





“No admito que tengamos que tener a la policía atrás de cada uno que ingresa a la provincia, porque hay este tipo de irresponsables. Vamos a pasarnos todo el tiempo buscando irresponsables y la policía esta para cuidar a la gente, no a los pelotudos e irresponsables. Misiones tiene tranquilidad porque no hay circulación viral, tiene la posibilidad de salir paulatinamente para volver a trabajar, pero esta persona irresponsable, como otras irresponsables conspira para que podamos dar el siguiente paso, de volver a trabajar, de volver a clases, de volver a salir a caminar”, agregó visiblemente enojado.





Debido al caso de Eldorado, hay alrededor de 18 personas aisladas, incluido cinco concejales, entre ellos Jorge López el presidente del cuerpo, que no estuvo en contacto con la persona, pero estuvo en el concejo, entonces por precaución él también se aisló. Los concejales aislados son Ageda Sanger, Alejandro Falsone, Lorena Cardozo y Andrés Bobadilla, que este concejal si tuvo contacto directo porque su secretario es hermano del Jonathan S. que vino en el camión.





“Esta persona conspira contra el que quiere abrir el negocio, el que tiene un gimnasio, el que tiene una peluquería y que se esta muriendo de hambre porque no puede laburar y por estos irresponsables podemos tener circulación viral, puede haber gente que se enferme y que se muera”, indicó.











“Yo me fui a Buenos Aires, donde hay circulación viral, por una necesidad de la provincia y cuando volví fije mi domicilio y me quedó encerrado cumpliendo la cuarentena y soy el gobernador de la provincia. Hoy me hicieron los controles, me llamó un médico, me preguntó mi estado y cumplió con su función”, informó.

Sobre los ingresos a la provincia de misioneros que están llegando desde otras provincias, el gobernador dijo: “nosotros vamos a buscar a los misionero y más de 1000 ingresaron a la provincia. La persona llega a los puestos de control se le hace un control, pasan por una desinfección, fija su domicilio donde tiene que hacer la cuarentena. Tenemos 300 personas a cargo de la provincia dándoles de comer. Si esta persona fija un domicilio falso o se oculta está cometiendo un delito”.





“Hablemos mucho de la responsabilidad del estado, fuimos los primeros en suspender las clases, en imponer el uso del barbijo, en ir a buscar a los misioneros e imponer controles en los límites provinciales y tenemos el apoyo de la mayoría de la población, inclusive de aquellos que hoy la están pasando mal, porque no pueden trabajar, pero piensan en la salud, pero con los picaros no vamos a tener piedad y vamos a pedir que le caiga todo el peso de la ley”, volvió a agregar.





