La Policía de Bonpland entregó ayuda a familia que perdió todo en un incendio

Martes 31 de diciembre de 2019 | 13:20hs.





El esfuerzo de la Policía local y vecinos no pudo con las llamas que devoraron totalmente la vivienda de madera que ocupaban Monica O., su pareja Carlos V. y sus dos hijos de 4 y dos años de edad que desde ese momento quedaron sin nada.





Después del siniestro la familia policial de Bonpland se unió para juntar ropas y lo que tenían en sus casas y le acercaron hasta la casa de la madre de Monica, lugar donde se alojaron . Fuentes policiales indicaron que son una familia muy humilde y que necesitan de todo y para donaciones pueden comunicarse al teléfono 3764492055.





Se supo además que todos los policías que prestan servicio en la localidad de Bonpland han comenzado rápidamente una campaña para recaudar elementos para la familia victima del incendio.





El Territorio dialogó con Monica O. 18 años quien con lágrimas de angustia dijo, "con mi esposo y mis nenas fuimos a la casa de mi suegra a la colonia, volvimos a la tardecita y vimos que el fuego no dejaba nada de nuestra casa, no se que vamos a hacer ahora. En la heladera tenía una caja de muslo de pollo, yogurt de las nenas, leche y ya no tengo nada, ni ropa, nada", dijo.





Y agregó, "por ahora estoy en la casa de mi madre pero acá tampoco hay lugar, pido por favor ayuda, no tenemos trabajo, necesitamos que nos ayuden, solo la Policía hasta ahora nos dio una mano", dijo acongojada la joven.

Una familia perdió todo en un incendio de una vivienda en la localidad de Bonpland. La pareja y sus dos hijos pequeños necesitan de la solidaridad misionera después de que un aparente corto circuito generara el incendio de la vivienda que habitaban en la manzana 46 de Bonpland pasadas las 19 de este 30 de diciembre.