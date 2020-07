La pobreza subió siete puntos durante la pandemia

Lunes 6 de julio de 2020

La pandemia ya le pasa factura a la sociedad argentina. En los últimos meses, la pobreza creció siete puntos porcentuales desde el 38% de finales de Cambiemos y ascendió a 45%, según un relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina. La crisis generada por el Covid-19 y la endeble estructura económica del país golpeó fuerte el empleo.El director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, remarcó ayer que las últimas proyecciones que realizaron estiman que hay un “45% de personas por debajo de la línea de pobreza” y aseguró que se duplicó la cantidad de personas que no llega a cubrir la canasta básica de alimentos.“En diciembre del año pasado terminamos con más de 38% de pobreza”, señaló Salvia respecto a la elevada cifra con la que finalizó Mauricio Macri su mandato, sin pandemia ni caída mundial del PBI de por medio.“En enero y febrero esa situación no cambió”, agregó, pero enfatizó que para el tercer mes del año la situación ya no fue la misma: “Los niveles de pobreza han superado el 40% holgadamente a fines de marzo. Las últimas proyecciones nos están dando 45% de población en situación de pobreza en fines de abril”.