La pandemia no detiene el esplendor de la primavera - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

El avance del coronavirus, las restricciones vigentes y los protocolos impuestos como nueva norma social no impiden que la primavera florezca en la Tierra Colorada.Y, aunque las reglas del juego cambiaron, la estación más esperada del año llega hoy a todo el Hemisferio Sur para apoderarse de los días y contagiar esperanza y buenas vibras.Los posadeños aprovecharon el radiante sol de ayer, que opacó la sensación térmica invernal, para recibir la estación en el Parque de la Ciudad. La misma postal se repitió en otros puntos de la ciudad, como el Parque Paraguayo, en donde grandes y chicos se dispusieron a disfrutar de una tarde al aire libre, rodeados de naturaleza y respetando las normas sanitarias.En el Parque de la Ciudad, el límite de ingreso es de 100 vehículos y los agentes de tránsito custodian el ingreso y egreso de los visitantes todos los viernes, sábados y domingos desde que se habilitaron las reuniones al aire libre. A la vez, los sanitarios cuentan con personal encargado de controlar que no se amontonen los visitantes, que se respeten las medidas de distanciamiento y también higienizan con alcohol a los que ocupan el espacio.“Vinimos a aprovechar el sol, a disfrutar de la tarde y a recrearnos un poco”, dijo Alejandra en diálogo con El Territorio. “Los últimos meses estuvimos muy encerrados, recluidos. Pero desde que se habilitaron las reuniones al aire libre, aprovechamos para disfrutar de la naturaleza y el sol”, agregó la joven que junto a Anabel, Aldana y Morenita, su mascota, aprovecharon el día para tomar unos mates y compartir tiempo juntas.“Trajimos a los chicos para que disfruten un poco. Cada uno trajo su bicicleta y aprovecharon toda la tarde para pedalear. Es necesario pasar tiempo al aire libre, ya extrañábamos esto”, contaron por su parte Diego y Mariela, que junto a sus hijos Matías (10) y Julieta (7) aprovecharon el sol radiante para distenderse.Una postal similar vivenciaron Gladis Rodríguez y Ángel Harthmann, quienes aprovecharon el día para llevar a sus hijos a disfrutar de los juegos y compartir una tarde de mates, juegos y selfies en familia.Además de las distracciones familiares, los encuentros al aire libre se potenciaron como una oportunidad para reencontrarse con amigos y seres queridos, como el caso de Cinthia, Daiana, Emily y Yarima, que hacía tiempo no se veían y aprovecharon la jornada para compartir una merienda. Al igual que otro grupo en el Parque Paraguayo, que vivenció una tarde de mates y risas; eso sí, cada uno con su equipo, celebrando el encuentro y respetando las nuevas normas.