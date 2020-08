La pandemia golpea fuerte en el país: 382 muertes en un día - El Territorio Misiones

Camionero detenido

Un camionero misionero que transportó cerámicos a San Juan fue detenido ayer por efectivos de la comisaría 28ª de la ciudad de Villa Krause en San Juan, luego de que rompiera la faja de seguridad para bajarse de su vehículo e ir al baño. El hecho ocurrió ayer al mediodía, luego de que se detectara que bajó del camión, violando las indicaciones que le dieron en el control de Bermejo, según publicó el diariohuarpe.com. Personal policial constató que la faja estaba rota. Como el camionero no es de San Juan, no le realizaron los testeos y le pidieron que no baje del camión.incia de San Juan registró en la mañana de hoy su primer fallecido por coronavirus. Lo confirmó en conferencia de prensa la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré. Por tal motivo los controles se volvieron más estrictos en los últimos días. Según lo que contó la funcionaria sanitaria, el paciente, de 74 años de edad, había sido derivado desde el Hospital César Aguilar de Caucete al Hospital Doctor Guillermo Rawson. El hombre se encontraba en mal estado general, estaba descompensado y en este lunes se dio el fallecido. El paciente estaba catalogado como caso sospechoso, pero un hisopado post mortem confirmó que era positivo. San Juan tiene 41 casos positivos de Covid-19 y varios municipios estudian volver a fase 1 por la expansión de la pandemia, indican los medios sanjuaninos.