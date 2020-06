La pandemia afectó sus empleos pero encontraron una salida en la venta de cubrebocas

Miércoles 24 de junio de 2020 | 14:30hs.

Con la normativa que obliga su uso en espacios públicos se convirtió en un atuendo más para combinar con la ropa, y las ventas de los cubrebocas se transformaron en una opción alternativa para algunos comerciantes en este contexto epidemiológico.Desde el inicio de la cuarentena, la actividad comercial se vio seriamente afectada por las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del virus Covid-19. En esta línea, diferentes rubros y profesiones se vieron obligados a adaptarse a este nuevo contexto.De esta manera, surge La Tiendita del Barbijo, una empresa familiar integrada por Karina Baez, Celia Baez y Santiago Duclos. Todos ellos con algo en común, sus actividades anteriores fueron seriamente afectadas por el contexto epidemiológico y debieron buscar otras alternativas.Karina es licenciada en Turismo, anteriormente trabajaba en su propia agencia de viajes, pero “por el parate de la cuarentena se volcó a este emprendimiento para buscar otras alternativa hasta que se pueda reactivar de nuevo”, afirmó Santiago Duclos, integrante del equipo de trabajo.Del mismo modo, Celia Báez se vio obligada a cambiar sus condiciones laborales, pero no su rubro, puesto que “ella es diseñadora de indumentaria y antes se dedicaba a hacer de fiestas, pero como no hay más eventos, se tiró para el lado de los tapabocas. Ella es la modista del equipo, la que sabe bien del tema” agregó.Finalmente, Santiago aún conserva su anterior empleo, pero antes del aislamiento social estudiaba kinesiología en Paraguay, por lo que ahora cuenta con más tiempo libre que le permite emprender en este negocio. “Esto es otra alternativa para tener un poco más de ingresos”, aclaró.Según continuó comentando Santiago, “el proyecto empezó hace aproximadamente dos meses”. En un principio, solo trabajaba Celia, pero al tener cada vez más demanda, se vio obligada a reforzar su equipo de trabajo. Fue ahí cuando le ofreció a Santiago y Karina a sumarse. “Celia tenía demasiados pedidos y no le daba más el tiempo, es por eso que nos pidió ayuda a nosotros”, mencionó.Ante la consulta de cuantos barbijos se venden por día Santiago afirmó que “la cifra varía entre 80 o 100”. Para ser más preciso, aclaró que la mayor parte de las ventas se trata de empresas que buscan contar con cubrebocas personalizados con el nombre y logotipo de la marca. “Cada vez son más las empresas que se van sumando, porque a medida que se van reactivando los rubros, esas empresas nos piden cubrebocas personalizados”, explicó Santiago.En cuanto a los cliente particulares, aclaró que sus principales clientes son las mujeres, puesto que ellas “lo usan como un accesorio más y buscan combinar con sus atuendos”.