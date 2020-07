La pandemia afectó su empleo y necesita ayuda para los 26 perros que rescató

Jueves 9 de julio de 2020 | 15:00hs.

Por Gonzalo Hoffmann redaccion@territoriodigital.com

Raúl Henriquez (50) es Laboratorista Químico Industrial desde el año 2000, sin embargo, debido a su discapacidad motriz siempre se desempeñó como profesor particular para alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNaM. A su vez, no sólo ayuda a los alumnos, sino que también ofrece tránsito a 26 perros rescatados, en su residencia ubicada en el barrio San Gerardo de la ciudad de Posadas.

Las clases particulares siempre fueron la principal fuente de ingreso de Raúl, pero todo cambió desde aquel 12 de marzo, cuando en Misiones, se suspendieron las clases presenciales debido a la emergencia epidemiológica, del dengue y posteriormente coronavirus, por la que atraviesa la provincia.Es por esto que, su principal necesidad pasa por lo económico, puesto que no cuenta con vivienda propia y le resulta casi imposible pagar el alquiler. Según comentó Raúl en diálogo en El Territorio comentó que subsiste gracias a su hermana, “pero ella cobra muy poco, solo seis mil pesos por mes”, explicó.A su vez, su situación es compleja, puesto que, desde su nacimiento cuenta con un 84 por ciento de discapacidad que le dificulta caminar con normalidad. Es por esto que no puede realizar otras tareas que le permitan tener otros ingresos económicos.Pese a todas adversidades su amor por los perros sobrepasa todas las barreras, puesto que en su casa cuenta con 26 canes rescatados a los que les ofrece hogar transitorio hasta que sean adoptados pero cada vez le cuesta aún más mantenerlos.Según comentó el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad Exactas, Rodrigo Elliz, “algunas personas que son rescatistas o que simplemente aman los animales están colaborando llevándoles alimento para los perros y nosotros también lo ayudamos a él para que no pase hambre ni frío”, mencionó.Raúl expresó que su mayor deseo es poder tener una casa, dado que, vive de alquiler. “Me gustaría tener una vivienda propia, es lo que más deseo y lo que más necesito”, agregó.Si bien, el profesor no cuenta con un número de WhatsApp, aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer comunicándose al 3764720699 o al 3764736897. También pueden donar por mercado de pago a través de los siguientes link.Donación de $ 50,00: http://mpago.la/2FVnkLoDonación de $ 100,00: http://mpago.la/1rihVydDonación de $ 200,00: http://mpago.la/2hkXxTqDonación de $ 500,00: http://mpago.la/2PCuuArDonación De. $ 1.000,00: http://mpago.la/2GfHgMq